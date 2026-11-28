tören ve katılımcılar:

Tuzla Belediyesi tarafından Mescit Mahallesi Ferahnaz Sokak’ta planlanan 58.257,60 metrekarelik alandaki Tuzla Belediyesi Spor Kompleksi’nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Törene, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Şile Belediyesi Başkanvekili Sacit Terzi, AK Parti ilçe temsilcileri, ilçedeki spor kulüplerinin sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

tesis özellikleri:

Kompleks, farklı spor branşlarını, sosyal donatıları ve geniş yeşil alanları bir araya getirecek şekilde tasarlandı. Projede öne çıkan unsurlar şunlar:

• Alan: 58.257,60 m².

• Tribün kapasitesi: 2 bin seyirci.

• Futbol sahaları: Ana saha ile resmi müsabakaların oynanabileceği ikinci saha.

• Diğer branşlar: Dört tenis kortu ve atletizm pisti.

• Sosyal alanlar: Toplam 450 m² kafeterya (350 m² kapalı, 100 m² açık).

• Otopark: 172 otomobil, 6 otobüs ve 9 engelli araçlık olmak üzere toplam 187 araç kapasitesi.

Tesisin amaçları arasında amatör spor kulüplerinin antrenman ve müsabakalarını profesyonel standartlarda gerçekleştirmelerine olanak sağlamak, çocuk ve gençleri farklı spor dallarına yönlendirerek yetenekli sporcuları keşfetmek ve yetiştirmek yer alıyor.

bakan ve yetkililerin mesajı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak törende, sporun gençleri kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan korumadaki rolünü vurguladı. Bakan Bak, yapılan yatırımlarla Türkiye’nin UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, buz tesisleri ve atletizm tesisleri ile büyük bir yatırım hamlesi içinde olduğunu belirtti. Ayrıca sporu bağımlılıkla mücadelede en önemli önleyici araçlardan biri olarak tanımladı ve şu değerlendirmelere yer verdi:

— Spor yapan çocuk özgüveni kazanır, daha az doktora gider ve daha sağlıklı bir nesil yetişir. Bakan ayrıca 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ortak organizasyonunu, 2027 Avrupa Oyunları’nı ve 2036 olimpiyat adaylığı hedefini hatırlatarak bu tür tesislerin ulusal hedeflere katkısını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise tesisi gençliğe ve gelecek nesle yapılan yatırım olarak nitelendirip Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile emeği geçenleri tebrik etti. Yıldırım, projeye ek olarak bir yüzme havuzu önerisinde bulundu ve tesisin kapsayıcılığını öne çıkardı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 'Spor Şehri İstanbul' projesi kapsamında çocukların yeteneklerinin tespit edilip ücretsiz olarak spor yapmalarının hedeflendiğini belirtti ve yeni tesisin bu yaklaşıma katkıda bulunacağını ifade etti.

belediye başkanının perspektifi:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mahallenin çocuklarının yıllar önce oynadığı toprak sahayı günümüz standartlarında bir spor kompleksine dönüştürmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı. Bingöl tesisin ilçedeki amatör kulüplere tahsis edilecek odalar, toplantı alanları ve çok branşlı kullanım avantajlarıyla gençleri tek bir merkezde buluşturacağını söyledi. Başkan, tesisin birinci etabında uluslararası müsabikalara uygun saha ve 2 bin koltuk kapasiteli tribünün yer alacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla temel atma töreni tamamlandı. Tören katılımcıları ve yetkililer, tesisin Tuzla’daki spor altyapısını güçlendireceğine ve gençlerin spora erişimini artırarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Spor yatırımlarının yerel yaşam ve sağlık üzerindeki etkisi başlığı altında yetkililer, modern tesislerin yalnızca yarışma ve antrenman alanı sağlamadığını, aynı zamanda yerel halkın yürüyüş, sosyal etkinlik ve toplumsal kaynaşma ihtiyaçlarına da cevap verdiğini belirtti. Proje, Tuzla’nın spor altyapısını zenginleştirmeyi ve bölgedeki gençlerin sporla buluşmasını hedefliyor.

TUZLA’DA 58 BİN METREKAREYİ AŞKIN ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK TUZLA BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİ’NİN TEMELİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI. TÖRENDE KONUŞAN GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIK VE BAĞIMLILIKLARDAN UZAK TUTMAK İÇİN SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "SPOR YAPAN ÇOCUK ÖZGÜVENİ ARTAR, AZ DOKTORA GİDER, AZ HASTALANIR VE PEK ÇOK ŞEYDE SAĞLIKLI BİR NESLİ ORTAYA KOYMUŞ OLURUZ" ŞEKLİNDE KONUŞTU.