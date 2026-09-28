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Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı büyüdü: sopalarla 3 kişi yaralandı

Tuzluca'da arazi anlaşmazlığını görüşmek için toplanan iki grup arasında sopalı kavga çıktı; yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı büyüdü: sopalarla 3 kişi yaralandı

Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı büyüdü: sopalarla 3 kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup akşam saatlerinde Tuzluca çarşı merkezinde bir araya geldi. Görüşme amaçlı toplanan taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle, gruplardan birinin ellerinde sopalarla geldiği öne sürüldü ve olay kısa sürede yaklaşık 20 kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı belirtiliyor.

Müdahale, yaralılar ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmaya çalışıldı. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlandığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, çatışmanın çıkış nedenini ve olayın seyriyle ilgili ifadeleri topluyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldikçe, olayın nedenleri ve sorumluların tespiti konusunda adli süreç işletilecek.

IĞDIR&#039;DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 YARALI

IĞDIR'DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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