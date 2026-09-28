Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı toplantısı kavgaya yol açtı

olayın gelişimi:

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grubun akşam saatlerinde çarşı merkezinde buluşmasıyla başlayan görüşme, kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, gruplardan birinin ellerinde sopalarla toplantı yerine gelmesi gerilimi artırdı ve sözlü çatışma kısa sürede fiziksel kavgaya evrildi.

Olayda tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavgaya katılanların dağıtılmaya çalışıldığı belirtildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre çatışmaya yaklaşık 20 kişi karıştı.

son durum ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Olay anına ilişkin görüntülerin kayda geçtiği, yetkililerin görgü ve delil araştırmasına dayalı çalışmayı sürdürdüğü aktarılırken, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümü için resmi sürecin işletileceği ifade edildi.

Iğdır'da arazi anlaşmazlığı sopalı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada