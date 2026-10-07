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Tuzluca'da yaralı kerkenez sağlığına kavuşup doğaya salındı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşların koruma altına aldığı kerkenez, Doğa Koruma ekiplerinin tedavisiyle iyileşti; 4 Ekim 2026'da salındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Tuzluca'da yaralı kerkenez sağlığına kavuşup doğaya salındı

Tuzluca'da yaralı kerkenez sağlığına kavuşup doğaya salındı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kerkenez, koruma ve bakıma ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale sonrası hayvanın beslenme ve genel sağlık durumu takip edildi.

bakım süreci ve sağlık kontrolleri:

Müdürlükte bir süre gözetim altında tutulan kerkenezin bakımı ve beslenmesi gerçekleştirildi. Ekipler, hayvanın durumu stabil hale gelince gerekli kontrolleri tamamladı ve sağlık raporlarına göre salıverme hazırlıklarını yürüttü.

doğaya dönüş ve toplumun katkısı:

Gerekli bakım sürecinin tamamlanmasının ardından kerkenez, 4 Ekim 2026 tarihinde yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti ve benzer durumlarda yetkililere haber verilmesinin önemini vurguladı.

TUZLUCA’DA BULUNAN KERKENEZ DOĞAYA BIRAKILDI

TUZLUCA’DA BULUNAN KERKENEZ DOĞAYA BIRAKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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