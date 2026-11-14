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Üç asırlık anılara ev sahipliği yapan Ambarköy açık hava müzesi

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ambarköy Açık Hava Müzesi, üç asırlık ahşap yapılar ve geleneksel köy dokusuyla ziyaretçilere tarihî bir yolculuk sunuyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Üç asırlık anılara ev sahipliği yapan Ambarköy açık hava müzesi

Ambarköy'ün kısa tanıtımı:

Ambarköy Açık Hava Müzesi, Samsun'un Ladik ilçesinde, 2010 yılında kuruldu. 14 bin metrekarelik alan üzerine yayılan müze, çevreden hibe yoluyla temin edilen yapılarla oluşturuldu ve ziyaretçilere 17., 18. ve 19. yüzyıllara ait üç asırlık bir atmosfer sunuyor.

Mimari ve koleksiyon:

Müzede sergilenen 22 ahşap buğday ambarının yanı sıra 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusu bulunuyor. Alan içinde ayrıca yaklaşık 300 yaşındaki Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi yer alıyor. Geçmişte günlük yaşamda kullanılan alet ve eşyalar da ziyaretçilere dönemin köy hayatını tanıtan öğeler olarak sergileniyor.

Doğa ve ziyaretçi deneyimi:

Ambarköy'ün içerisinden akan dere, göl, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı ile ahşap ve zincirli köprüler gibi unsurlar mekâna doğal bir doku ve rekreasyon imkânı kazandırıyor. Külliye gibi geleneksel yapılar da alanın tarihî dokusunu güçlendiriyor ve tahrip riski altındaki yapıların korunmasını sağlıyor.

Kültürel değerlerin aktarımı:

Ladikli eğitimci-yazar Hadi Ergül, Ambarköy'ün dönemin kaymakamı Kadir Perçinin girişimleriyle ilçeye kazandırıldığını vurguluyor ve alanı 'ziyaretçilerin gezip görebildiği, dinlenebildiği ve manevi atmosferini yaşayabildiği önemli bir kültürel alan' olarak nitelendiriyor. Bölgedeki yapılar, geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşıma işlevi görüyor.

Ziyaretçi izlenimleri:

Alaçam'dan gelen Yakup Emre Özçelik gibi ziyaretçiler, Ambarköy'ü ilk kez gördüklerini ve tarihi dokudan etkilendiklerini belirtiyor. Ziyaretçiler genellikle hem tarihî öğeleri hem de doğa içinde dinlenme imkânını ön plana çıkarıyor ve alanı beğendiklerini ifade ediyorlar.

SAMSUN&#039;UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN AMBARKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ, ASIRLIK AHŞAP AMBARLARI, GELENEKSEL...

SAMSUN'UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN AMBARKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ, ASIRLIK AHŞAP AMBARLARI, GELENEKSEL KÖY EVLERİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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