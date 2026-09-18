Üç asırlık vakfın hayır şartı 80 öğrenciye eğitim desteği oldu

Tokat'ta 296 yıl önce kurulan Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesindeki hayır şartı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Şartı Projesi kapsamında uygulandı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma ile Bozatalan İlkokulu ve Ortaokulundaki 80 öğrenciye okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli eğitim araç gereçleri ulaştırıldı.

vakfiyenin mirası:

Miladi 1730 yılında kurulan vakfın vakfiyesinde yer alan hayır şartı, topluma fayda sağlama amacını günümüz koşullarına uyarlanarak sürdürdü. Bu uygulama, vakfın asıl hedefini korurken sosyal sorumluluk anlayışının eğitim alanında somut bir karşılığını oluşturdu.

dağıtım ve amaç:

Proje kapsamında vakfiyelerde belirtilen hizmetler günün şartlarına göre yerine getirildi ve dağıtımın öncelikli hedefi öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlamak oldu. Çalışma, Türk-İslam medeniyetinin önemli dayanışma kurumlarından olan vakıfların hayır şartlarının yaşatılmasını amaçlayan uygulamalı bir adım olarak kayda geçti.

TOKAT’TA 296 YIL ÖNCE KURULAN MUSTAFA EFENDİ BİN AHMED VAKFI’NIN VAKFİYESİNDE YER ALAN HAYIR ŞARTI KAPSAMINDA 80 ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI.