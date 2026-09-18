Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Üç asırlık vakfın hayır şartı 80 öğrenciye eğitim desteği oldu

Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın 1730 tarihli vakfiyesindeki hayır şartı, Tokat'ta 80 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği olarak hayata geçirildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Üç asırlık vakfın hayır şartı 80 öğrenciye eğitim desteği oldu

Üç asırlık vakfın hayır şartı 80 öğrenciye eğitim desteği oldu

Tokat'ta 296 yıl önce kurulan Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesindeki hayır şartı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Şartı Projesi kapsamında uygulandı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma ile Bozatalan İlkokulu ve Ortaokulundaki 80 öğrenciye okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli eğitim araç gereçleri ulaştırıldı.

vakfiyenin mirası:

Miladi 1730 yılında kurulan vakfın vakfiyesinde yer alan hayır şartı, topluma fayda sağlama amacını günümüz koşullarına uyarlanarak sürdürdü. Bu uygulama, vakfın asıl hedefini korurken sosyal sorumluluk anlayışının eğitim alanında somut bir karşılığını oluşturdu.

dağıtım ve amaç:

Proje kapsamında vakfiyelerde belirtilen hizmetler günün şartlarına göre yerine getirildi ve dağıtımın öncelikli hedefi öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlamak oldu. Çalışma, Türk-İslam medeniyetinin önemli dayanışma kurumlarından olan vakıfların hayır şartlarının yaşatılmasını amaçlayan uygulamalı bir adım olarak kayda geçti.

TOKAT’TA 296 YIL ÖNCE KURULAN MUSTAFA EFENDİ BİN AHMED VAKFI’NIN VAKFİYESİNDE YER ALAN HAYIR ŞARTI...

TOKAT’TA 296 YIL ÖNCE KURULAN MUSTAFA EFENDİ BİN AHMED VAKFI’NIN VAKFİYESİNDE YER ALAN HAYIR ŞARTI KAPSAMINDA 80 ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

hazar şiir akşamları elazığ'da şiir ve sahneyle buluştu
images

Vali İsmail Ustaoğlu'ndan gazilere ziyaret ve minnet vurgusu
images

Edirne'de peynir merkezli üç günlük gastronomi şöleni başladı
images

CW Enerji'den COP31 Antalya projelerine enerji ve teknik destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü