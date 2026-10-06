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Üç bin rakımlı Karabet Geidi'nde sis ve kar ulaşımı zorlaştırdı

Van-Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen sıcaklıklarla birlikte kar ve yoğun sis görüşü azalttı; sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Üç bin rakımlı Karabet Geidi'nde sis ve kar ulaşımı zorlaştırdı

hava koşulları:

3 bin rakımlı Karabet Geçidi ve çevresinde yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aynı zamanda yoğun sis görüldü ve yer yer görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

sürücülere uyarı:

Van’ın Bahçesaray ilçesine ulaşımın sağlandığı güzergâhın yüksek kısımlarında devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi. Özellikle Karabet Geçidi'nden geçen araçların hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini artırmaları, güvenli seyahat için önem taşıyor.

VAN-BAHÇESARAY YOLU ÜZERİNDE BULUNAN 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ&#039;NDE SİS VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ...

VAN-BAHÇESARAY YOLU ÜZERİNDE BULUNAN 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ'NDE SİS VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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