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Üç günde İstanbul'da narkotik dalgası: 188 şüpheli, 551 kilo metamfetamin ele geçirildi

21-23 Eylül'de İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 188 şüpheli yakalandı; 551 kilo 450 gram metamfetamin ve 40,5 kilo AM-2201 ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üç günde İstanbul'da narkotik dalgası: 188 şüpheli, 551 kilo metamfetamin ele geçirildi

Üç günlük narkotik dalgasının kronolojisi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-23 Eylül tarihlerinde kent genelinde art arda operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda toplam 188 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan adres aramalarında önemli miktarda uyuşturucu ile hammaddesi ele geçirildi.

Operasyonların detayları:

21 Eylül akşamı yapılan ilk operasyonda, aramalarda 224 kilogram metamfetamin bulundu. 22 Eylül sabahı Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de eğlence mekânları, restoranlar, tekel bayileri, vale noktaları ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamada 176 kişi yakalandı; bu çalışmada 8 mekân ve 5 vale noktası incelemeye alındı.

22 Eylül öğleden sonra gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise adres aramalarında 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3'ünün İran vatandaşı olduğu bildirildi. Soruşturmada şüphelilerin Esenyurt'ta bir çatı katında kaldıkları ve burada deterjan ile sabun ürettiklerini beyan ettikleri kaydedildi.

Üretim ve hammaddelere ilişkin bulgular:

Bağcılar'da matbaa görünümü verilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, iş yerinin üst katında bonzai üretiminde kullanılabilen sentetik kannabinoid hammaddesi tespit edildi. Aramalarda 40,5 kilogram AM-2201 ile yaklaşık 300-400 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Emniyet, ele geçen AM-2201'in yaklaşık 4 ton 500 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceğini değerlendirdi.

23 Eylül'de Esenyurt'taki bir operasyonda 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve 1 İran vatandaşı şüpheli yakalandı. Aynı gün Arnavutköy'de, Diyarbakır'dan getirildiği belirlenen toz esrarın satışa hazırlandığı adrese yapılan operasyonda da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bazı şüphelilerin izlerini kaybettirmek için toplu taşıma araçlarını kullandığını ve üretim yapılan iş yerlerine yalnızca faaliyet sırasında gittiklerini tespit etti. Üç günlük operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OPERASYONLARDA TOPLAM 551 KİLO 450 GRAM METAMFETAMİN İLE 40,5 KİLOGRAM SENTETİK KANNABİNOİD...

OPERASYONLARDA TOPLAM 551 KİLO 450 GRAM METAMFETAMİN İLE 40,5 KİLOGRAM SENTETİK KANNABİNOİD (AM-2201) HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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