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Üç günlük aramanın ardından Kıyıköy'de denizde kaybolan Arda Barlas'ın cansız bedeni bulundu

Kıyıköy'de 26 Ağustos'ta denize girip kaybolan Arda Barlas'ın aranması üç gün sürdü; Sahil Güvenlik, jandarma ve BAKUT ekipleri cansız bedenine ulaştı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üç günlük aramanın ardından Kıyıköy'de denizde kaybolan Arda Barlas'ın cansız bedeni bulundu

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos tarihinde Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren Arda Barlas (20) dalgalara kapılarak kayboldu. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye arama çalışmaları başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki balıkçılar ve BAKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı. Ekipler kıyı ve açık denizde yürütülen aramalarda hem deniz araçları hem de kara ekipleriyle koordineli olarak çalıştı.

Bulunan beden ve yapılan işlemler:

Üç gün süren arama çalışmaları sonucunda, denizde kaybolan Barlas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Barlas'ın cenazesi yakınları bilgilendirildikten sonra otopsi ve işlemler için Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yetkili kurumların yürüttüğü çalışmanın ardından bölgedeki arama faaliyetleri tamamlandı.

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KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI KIYIKÖY BELDESİNDE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN 20 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİNE, 3 GÜN SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ULAŞILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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