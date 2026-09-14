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Üç ilde eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' baskını: 13 gözaltı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli merkezli üç ilde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı; adreslerde silah, uyuşturucu, altın ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üç ilde eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' baskını: 13 gözaltı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun kapsamı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Sokaklar Güvende" adıyla suç örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan teknik ve saha araştırmalarının ardından Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'daki toplam 13 adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda güvenlik güçleri 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 av tüfeği alev gizleme aparatı, 4 av tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 1 kartuş ve 973 fişek ele geçirdi. Ayrıca satışa hazır haldeki 11 paket içinde toplam 85,69 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Mallar arasında 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 ATA altın, 18 Cumhuriyet altını ile muhtelif sayıda altın kolye, küpe, bilezik ve bileklik de yer aldı. Şüphelilerin adreslerinden 1 bin 300 Euro ile 53 bin liraya el konuldu.

soruşturma ve işlemler

Operasyonun amacı, suç örgütlerinin faaliyetlerini ortaya çıkarıp sorumluları yakalamaktı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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