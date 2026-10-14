Üç kıyı ülkesinden ortak inisiyatif: Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğine odak:

Berlin görüşmesi ve gündemin öncelikleri:

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova Berlin'deki görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili ilişkiler, Karadeniz'deki güvenlik durumu, Avrupa Birliği genişlemesi ve uluslararası meseleler ele alındı.

Wadephul'ün dönüşü ve değerlendirmesi:

Wadephul, son dönemde Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde sivil gemilere yönelik saldırılar yaşandığını hatırlatarak, bunun aydınlatılması ve Avrupa Birliği ile NATO içinde atılacak adımlarda Bulgaristan'ın yanında olduklarını vurguladı. Wadephul, "Rusya'nın bu saldırganlıklarının tırmanışına seyirci kalamayız" dedi ve Rusya'nın Avrupa'nın genel güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Karadeniz'de ateşkes çağrısı:

Wadephul, Karadeniz'de sivil nakliyat ve özellikle tahıl taşımacılığı için ateşkes gerektiğini belirtti. Bu çağrıyı, Afrika'da gıda güvenliğini tehdit eden sonuçlara dikkat çekerek yaptı: "Karadeniz'de Rusya bu saldırılara devam ederse bunun bedelini insanlar ödeyecek. Özellikle Afrika bölgesinde yaşayan insanlar bu durumdan etkileniyor ve acı çekiyor." Wadephul, ateşkesin Ukrayna, Rusya ve muhtemelen diğer ülkeleri kapsayan bir anlaşmayla sağlanması gerektiğini ifade etti.

Wadephul ayrıca, ticari gemilere yönelik saldırıların yalnızca Ukrayna ekonomisini değil, küresel gıda güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, Karadeniz üzerinden sivil gemi taşımacılığına ilişkin net bir barış ve güvenlik çerçevesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar, baskı ve transatlantik destek:

Avrupa'nın güvenliğini savunmak için Rusya'ya yönelik ekonomik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Wadephul, "yalnızca sertlik müzakereye hazırlık oluşturur" görüşünü paylaştı. Pazartesi günü AB tarafından kabul edilen en büyük yaptırım paketine atıfta bulunarak bunun önemli bir sinyal olduğunu ve Rusya'nın hissedeceğini belirtti.

Wadephul, ABD desteğinin sürdüğüne inandığını ve Ukrayna'ya verilen desteğin azaldığını görmediğini söyledi. SpaceX'in Starlink sistemine ilişkin iddialar ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin erken uyarı açıklamalarıyla ilgili bilgileri doğrulamadığını, ancak transatlantik dayanışmanın devam ettiğini vurguladı.

Bulgar girişimi: ortak deniz güvenliği merkezi:

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ve Karadeniz'deki son dönemde tırmanan gerginliği değerlendirdi. Petrova-Chamova, bu olayların özellikle Bulgaristan karasularında meydana geldiğini ifade etti ve "Karadeniz'in güvenliği, tüm Avrupa için güvenlik demektir" dedi.

Türkiye-Romanya-Bulgaristan iş birliği:

Petrova-Chamova, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla ortak bir Deniz Güvenliği Merkezi kurulmasına yönelik adımların atıldığını ve üç ülkenin Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılara ilişkin bir girişim için çalıştığını açıkladı. Bakan, bu girişimin tüm Avrupalı ortakların katılımını gerektirdiğini belirterek, uygulamaya geçene dek ısrarcı olacaklarını söyledi.

Petrova-Chamova, sivil mürettebatın korunması ve deniz seyrüseferinin özgürlüğünün öncelik olması gerektiğini vurguladı ve Avrupa'nın gerilimleri azaltma ve barışı sağlama konusunda aktif bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Ayrıca Bulgaristan'ın Almanya ile ilişkilerini derinleştirme niyetini yineledi.

Her iki bakanın açıklamaları, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin hem bölgesel hem de küresel sonuçları olan bir öncelik olarak ele alındığını ortaya koydu. Görüşmede öne çıkan iki yaklaşım; sahada sivil gemilerin korunmasına yönelik pratik mekanizmalar ve Rusya'ya yönelik ekonomik-diplomatik baskının sürdürülmesi oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Karadeniz'deki ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği için acil ateşkes çağrısı yaparken, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, "Türkiye-Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik bir girişim için çalışıyor" dedi.