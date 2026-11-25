Üç kuşağın OMÜ’de buluşan öğretmenlik mirası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında farklı kuşaklardan akademisyenleri, emekli öğretim elemanlarını ve öğrencileri bir araya getirerek öğretmenlik mesleğinin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair güçlü bir buluşma gerçekleştirdi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, emekli öğretim elemanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program ve etkinlikler:

Gün, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Tevfik Sevgülü'nün "Sanatın tükenmez yolları" adlı kişisel resim sergisinin açılışıyla başladı. Serginin açılış konuşmasını Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Boğa yaptı. Ardından Suat Tolgun öncülüğünde fakülte öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisi ile kutlamalar renk kazandı.

Etkinlikler, Eğitim Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen 24 Kasım programıyla devam etti. Programda emekli öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet Demirci yazdığı öğretmen şiirini seslendirirken, öğrenciler şiir dinletisi ve video gösterimi sundu. Ayrıca "Fakültemizi ne kadar tanıyoruz?" başlıklı bilgi yarışması düzenlendi. Gün, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin Türk Halk Müziği konseri, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Dekan Çalışıcı'nın mesajı:

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, etkinliğin üç farklı kuşağı bir araya getirmesinin önemine vurgu yaparak bunun geleneksel hâle gelmesini diledi. Çalışıcı, öğretmenliğin bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendirmedeki rolünü şu sözlerle özetledi: "Öğretmenlik, bir insanın hayatına dokunmanın, bir çocuğun kalbinde umut yeşertmenin verdiği mutluluğu paylaşmaktır; bir ülkenin yarınlarını nakış nakış işlemektir."

Dekan Çalışıcı konuşmasında ayrıca şehit öğretmenleri andı ve öğretmen adaylarına seslenerek onların anısına vurgu yaptı: Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten, Aysun Karalar, Burçin Uysal ve diğer kahramanların yarım kalan hayallerini tamamlayacak öğretmenler yetiştirmenin önemini vurguladı. Bu hatırlatma, etkinliğin hem vefa hem de mesleki sorumluluk temalarını öne çıkardı.

Kușaklar arası dayanışma ve katılımcılar:

Etkinlik, emekli akademisyenlerle öğretmen adaylarını aynı çatı altında buluşturarak kuşaklar arası deneyim aktarımına zemin hazırladı; bu, fakültenin akademik birikiminin sürekliliğine işaret etti. Programa katılan emekli ve görevdeki öğretim elemanları arasında Öğr. Gör. Ahmet Demirci, Prof. Dr. Ali Boğa, Prof. Dr. Ali Uzun, Öğr. Gör. Aynur Özgür, Prof. Dr. Bekir Batı, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Öğr. Gör. Ferit Berçin, Öğr. Gör. Halistin Kukul, Prof. Dr. Hasan Bolat, Öğr. Gör. İrfan Topal, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, Prof. Dr. Nazmi Polat, Öğr. Gör. Necdet Keleşoğlu, Prof. Dr. Nezihe Çalışkan, Öğr. Gör. Sıddık Yüksel, Öğr. Gör. Şerife Şahin, Yrd. Doç. Dr. Zehra Sengir ve Prof. Dr. Zekeriya Uludağ yer aldı.

Gün boyunca öne çıkan temalar; vefa, mesleki aidiyet, kuşaklar arası dayanışma ve öğretmenliğin toplumsal sorumluluğuydu. Fakülte yetkilileri, bu tür buluşmaların hem tarihsel bilinci canlı tutacağını hem de genç öğretmen adaylarının mesleki kimlik gelişimini güçlendireceğini belirtti ve etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi temennisinde bulundu.

VEFA VE DAYANIŞMA DUYGUSUNUN ÖN PLANA ÇIKTIĞI ETKİNLİKLER, BÜYÜK İLGİ GÖR