Üç Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni dünya çapında en etkili yüzde 2'ye girdi

Üç MTÜ akademisyeni Stanford-Elsevier listesinde

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Elsevier veri tabanında yayımlanan "Dünyanın En Etkili Yüzde 2’lik Bilim İnsanları" (World’s Top 2% Scientists) listesinde bu yıl Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden üç akademisyen yer aldı. Söz konusu sıralama, bilim insanlarının akademik yayınları, atıf performansları ve çalışmalarının etkisi esas alınarak oluşturuluyor.

Değerlendirme ölçütleri:

Listede yer almak için kullanılan kriterler arasında yayın sayısı, atıf sayıları ve araştırmaların alan içindeki etkisi bulunuyor. Çalışma, hem "yıllık bilimsel etki" hem de "kariyer boyu bilimsel etki" gibi farklı kategorilerle bilim insanlarının uluslararası görünürlüğünü ölçüyor.

MTÜ'den öne çıkan isimler ve kategoriler:

Yıllık bilimsel etki kategorisinde Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Memet Varol, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Korkmaz ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Akdağ dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları arasında yer aldı.

Ayrıca Prof. Dr. Memet Varol, yıllık bilimsel etki kategorisinin yanı sıra kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde de dünyanın en etkili yüzde 2'lik dilimine girme başarısı gösterdi.

MTÜ AKADEMİSYENLERİ DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE