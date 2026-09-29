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Üç metrekarelik dükkânda yarım asırlık mirası saatle yaşatıyor

Selahattin Bulut, Bingöl'de sadece üç metrekarelik dükkanında çocuk felcinin yol açtığı fiziksel kısıtlamalara rağmen 33 yıldır babadan kalan saat tamirciliğini sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üç metrekarelik dükkânda yarım asırlık mirası saatle yaşatıyor

küçük atölyede özenli bir zanaat

Bingöl merkezde, üç metrekareyi zar zor bulan bir dükkânda, Selahattin Bulut yarım asırlık aile geleneğini sürdürüyor. Babasından öğrendiği saat tamirciliğini yaklaşık 33 yıldır icra eden Bulut, küçük parçalar ve hassas aletler arasında gününü geçiriyor. Fiziksel koşullarının kısıtlı olmasına rağmen işine gösterdiği titizlik, yerel müşterilerin güvenini kazanmasını sağlıyor.

zanaat babadan oğula:

Bulut mesleğe lise 1'den itibaren başlamış; okul çıkışlarında babasının yanında çalışarak ustalığı öğrenmiş. Aile, yarım asırdan fazladır aynı zanaatı sürdürüyor. Geçmişte ampute futbol oynaması nedeniyle kısa bir ara veren Bulut, futboldan ayrıldıktan sonra tekrar tezgâhın başına dönmüş. Çocuk felcinden kaynaklanan; sağ bacağında, diz üstünden kalçaya kadar uzanan bir rahatsızlığı olan Bulut, ağır beden işleri yapamadığı için bu hassas ve el becerisi gerektiren mesleği hayatının merkezine yerleştirmiş.

günlük ritüel ve gelecek kaygısı:

3 metrekarelik dükkan içinde saatlerin mekanizmasıyla uğraşırken, Bulut yalnızca tamir etmiyor; aynı zamanda zanaatın aktarılması için de çaba gösteriyor. El becerisi ve ustalık gerektiren saat tamirciliğinin kaybolan mesleklerden biri olduğunu belirten Bulut, eğitim vereceği bir çırakla bu geleneği geleceğe taşımak istediğini ifade ediyor. İş yoğunluğu azaldığında okuduğu kitaplarla zamanını değerlendiren Bulut, mesleğe ilişkin kaynakları takip ederek bilgisini tazeliyor; yakın zamanda ilgisini çeken 'Zacharius Usta' kitabını okumayı planlıyor.

Müşterilerle kurduğu uzun süreli ilişkiler de işin sosyal boyutunu oluşturuyor. Daimi müşterilerinden Fatih İnak, çocukluğundan beri saatlerini aynı dükkâna getirdiğini, yılların dostluğunun şimdi kendi oğlunun saatine kadar uzandığını söylüyor. İnak, Bulut ile kurdukları sohbet ve anıların işin yalnızca teknik yanından daha öte bir değer taşıdığını vurguluyor.

Selahattin Bulut'un atölyesi, küçük metrekarelerine karşın bölgedeki saatçilik geleneğinin somut bir örneğini teşkil ediyor. Hem ustalığı hem de bu zanaatı yeni nesillere aktarma arzusu, dükkânın kapısından içeri giren her saate yeni bir ömür kazandırıyor. Bu çalışma, kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleklerin yerel düzeyde nasıl korunduğuna dair küçük ama etkili bir hikâye sunuyor.

BİNGÖL&#039;DE OKUL ÇIKIŞLARINDA BABASININ YANINA GELEREK SAAT TAMİRCİLİĞİNİ ÖĞRENEN SELAHATTİN BULUT...

BİNGÖL'DE OKUL ÇIKIŞLARINDA BABASININ YANINA GELEREK SAAT TAMİRCİLİĞİNİ ÖĞRENEN SELAHATTİN BULUT, BUGÜN AİLESİNDEN KENDİSİNE MİRAS KALAN MESLEĞİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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