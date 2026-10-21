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Üç ocak sokakları sıcak asfaltla yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, Üç Ocak Mahallesi'nde 5419, 5425 ve 5440 sokaklarda sıcak asfalt serimi yaptı; yenileme çalışmaları mahallelerde sürecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Üç ocak sokakları sıcak asfaltla yenileniyor

Üç ocak sokakları sıcak asfaltla yenileniyor

Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki Üç Ocak Mahallesi'nde kapsamlı yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada öncelikle eski yüzey temizlendi, ardından sıcak asfalt serimi yapılarak bozulmuş zemin yenilendi. Çalışmalar mahalle sakinleri ve bölge esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

çalışmanın kapsamı:

Finişer, silindir ve diğer iş makinelerinin kullanıldığı çalışmada 5419, 5425 ve 5440 numaralı sokaklar tamamen yenilendi. Uygulama, zamanla yıpranan yolların konfor ve güvenlik standartlarına kavuşturulmasını hedefliyor. Ekipler, sıcak asfalt serimini mevsim koşullarına göre planlayarak aksaklık yaşanan alanlarda da müdahaleye devam edeceklerini bildirdi.

başkan vekilinin değerlendirmesi:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve mahalle sakinleriyle görüştü. Beşikci, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve yapılan çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Akdeniz Belediyesi olarak, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yağmur dolayısıyla ara verdiğimiz çalışmalara bugün 3 Ocak Mahallemizin sokaklarından başladık."

Beşikci ayrıca; "Gerek sıcak ve gerekse de soğuk asfalt serim hizmetimiz, mevsim şartlarının iyi gitmesiyle birlikte ihtiyaç duyan her mahallerimizde devam edecek. Akdeniz’de karış karış bütün yollarda, sokaklar ve kaldırımlar, dokunarak tüm eksikliklerimizi gidermek adına ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bu açıklama, belediyenin ilçe genelindeki yol yatırımlarını sürdüreceğine işaret ediyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde ekiplerin diğer ihtiyacı olan sokaklarda da benzer serimleri planladığı, mahallelerdeki bakım onarım programının vatandaş talepleri doğrultusunda şekillendirildiği belirtildi.

MERSİN&#039;İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÜÇ OCAK MAHALLESİ&#039;NDE SICAK ASFALT...

MERSİN'İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÜÇ OCAK MAHALLESİ'NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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