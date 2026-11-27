Üç ülke Mekke ittifakında ortak hareket taahhüdü verdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İslamabad'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda değişen bölgesel güvenlik durumunun ele alındığını ve üç ülkenin barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığını yeniden teyit ettiğini bildirdi.

Toplantının içeriği:

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, ittifakın kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ile egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri ön plana çıktı. Dar, toplantıda Pakistan'ı kendisiyle birlikte Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in temsil ettiğini vurguladı.

Dar, toplantıda alınan önceki kararların uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiğini ve Suudi Arabistan'da ittifak sekretaryasının kurulması ile faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcı heyetler ve mesajlar:

Suudi Arabistan heyetinde Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili yer aldı. Türkiye'yi ise toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.

Dar, katılımcılara teşekkür ederek tarafların ortak çıkar alanlarında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek için istişareleri sürdüreceklerinde, bölgesel gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacaklarında ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü destekleyeceklerinde mutabık kaldığını söyledi.

Toplantıya ilişkin Pakistan basınında yer alan haberlere göre, heyetler bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirirken Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sık şekilde gerçekleştirdiği 'çirkin' saldırılar kınandı.

İttifakın sonraki adımları:

Toplantıda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığın teyit edildiği, alınan kararların uygulanmasına yönelik takip ve koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi. Suudi Arabistan'da kurulması planlanan sekretarya, ittifak mekanizmalarının merkezî bir koordinasyon noktası olarak öne çıkıyor.

Dar'ın açıklamaları, üç ülkenin bölgesel güvenlik meselelerinde ortak bir zeminde hareket etme eğilimini ve mekanizma inşasına verdiği önemi ortaya koydu. İttifak üyeleri, uygulamaya dair ilerlemeleri değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İslamabad’da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın katılımıyla düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısına ilişkin, "Değişen bölgesel güvenlik durumu değerlendirildi ve üç ülkenin barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi" dedi.