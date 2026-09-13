Üç yeni isimle sahada: Leao ve Deniz ilk 11'de

Galatasaray, Kocaelispor maçına üç değişiklikle başladı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı sahaya sürdüğü 11'e göre üç değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, Aleksey Batrakov ve Leroy Sané yerine sırasıyla Abdülkerim Bardakcı, Rafael Leao ve Deniz Gül'e görev verdi.

Leao ve Deniz ilk kez 11'de:

Galatasaray’ın yeni transferleri Rafael Leao ile Deniz Gül, Başakşehir ve Sporting karşılaşmalarında sonradan oyuna giren isimlerin ardından Kocaelispor müsabakasında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Her iki oyuncunun da ilk 11 deneyimi, teknik ekip ve taraftarlar nezdinde ilgi çekti.

Abdülkerim sahaya geri döndü:

Kulüp kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında 11'de yer aldıktan sonra sakatlığının ardından Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna girmiş, Sporting maçında yer almamıştı. Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte Abdülkerim iki maç aradan sonra yeniden ilk 11'de görev aldı.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç kadroda yer almadı.

Başlangıç 11'i ve yedekler:

Sarı-kırmızılıların sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekilde: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül.

Yedekler arasında ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sané, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Metin Oktay anması ve tribün desteği:

Maç öncesinde Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, vefatının 35. yıldönümünde unutulmadı. Stat hoparlörlerinden 11’ler anons edilirken son olarak “Taçsız kral Metin Oktay” ismi okundu; barkovizyonda Oktay'ın oynadığı döneme ait görüntüler gösterildi. Taraftarlar da “Taçsız kral, tek aşkıydı Galatasaray” ve “Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar” yazılı pankartlarla anmaya katkı sağladı.

Seremoninin erken yapılması sebebiyle müsabakanın başlamasında kısa bir bekleyiş yaşandı; hakem Atilla Karaoğlan maçın başlangıcını 1 dakika erken verdi. RAMS Park’ı dolduran Galatasaray taraftarı, tezahüratlarla takıma desteğini sürdürdü.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERLERİ RAFAEL LEAO İLE DENİZ GÜL, KOCAELİSPOR MÜSABAKASINDA 11’DE GÖREV ALDI. BAŞAKŞEHİR VE SPORTİNG KARŞILAŞMALARINDA SONRADAN OYUNA DAHİL OLAN LEAO VE DENİZ, SARI-KIRMIZILILARDA İLK KEZ 11’DE ÇIKTI.