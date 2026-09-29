Üç yıl sonra enkazdan çıkarılan 51 Filistinlinin kalıntıları Nuseyrat'ta toprağa verildi

Nuseyrat'ta toplu defin töreni:

İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden ve üç yıl boyunca tonlarca enkazın altında kalan 51 Filistinlinin kalıntıları bugün Nuseyrat Kampı’nda toprağa verildi. Filistin sivil savunma ekiplerinin haftalar süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşılan cenazeler için El-Awda Hastanesi önünden başlayan kortej, Nuseyrat mezarlığına kadar taşındı.

Cenazeler, Filistin bayrağına sarılı kefenlerle taşındı; törene çeşitli grup ve toplum temsilcileri katıldı. Sağlık kuruluşları ve yerel yetkililer, enkaz altından uzun süre sonra çıkarılabilen cesetlerin ailelere teslim edilmesi ve defin işlemlerinin gerçekleşmesinin hem hukuki hem de insani açıdan önemine vurgu yaptı.

enkazdan çıkarma çalışmaları:

Filistinli sivil savunma ekipleri, "Mühendisler Kulesi" ve diğer konut binalarının enkazı altında yürütülen arama çalışmalarında bu 51 kişiye ait kalıntılara ulaştı. Saldırıların başladığı dönemdeki yoğun yıkım nedeniyle birçok kayıp, uzun süre enkaz altında kaldı; ekiplerin erişim zorlukları devam eden saldırılar nedeniyle sık sık artış gösterdi.

İsrail savaş uçakları, 1 Kasım 2023 tarihinde 24 dairenin bulunduğu ve 300'den fazla insana ev sahipliği yapan 6 katlı Mühendisler Kulesini hedef almıştı. O dönem yapılan çalışmalarla yaklaşık 150 kişinin naaşına ulaşılmıştı; bu yeni bulunan kalıntılar ise enkaz altındaki arama süreçlerinin sürdüğünü gösteriyor.

can kaybı ve kayıp kişi sayıları:

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların devam ettiği süreçte, farklı kaynakların derlemelerine göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 23'e ulaştı. Hükümet ve insan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre kayıp kişi sayısı ise yaklaşık 9 bin 500 civarında.

Filistin Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 1 sivilin cansız bedeninin getirildiğini, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 13 sivilin yaralandığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının 834, yaralı sayısının ise 4 bin 996 olduğunu aktardı. Toplam can kaybı ise saldırıların başlangıcından bu yana 74 bin 23 olarak paylaşıldı.

Uzun süredir enkaz altında kalan kişilerin bulunması, aileler için bir nebze de olsa kapanış sağlarken, bölgedeki insani, adli ve kayıp süreçlerine dair soru işaretleri ve acılar devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZE SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN VE ÜÇ YIL BOYUNCA TONLARCA ENKAZIN ALTINDA KALAN 51 FİLİSTİNLİNİN KALINTILARI BUGÜN NUSEYRAT KAMPI’NDA TOPRAĞA VERİLEBİLDİ.