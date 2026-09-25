Üç yılda umut ağı: DOSD Meram down sendromlu bireyler için model oldu

DOSD Meram üçüncü yaşını kutladı

Konya Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, üçüncü yılını düzenlenen basın toplantısıyla geride bıraktı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlunin katıldığı programda merkezin kuruluşundan bugüne ulaşan süreç, hizmet alanları ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Kuruluş ve büyüme süreci:

Merkez, 2023 yılında Meram Belediyesi öncülüğünde; Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kapılarını açtı. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesinin de katkılarıyla faaliyet alanını genişletti. Başlangıçta 21 öğrenci ile başlayan DOSD Meram bugün 220'den fazla öğrenciye ulaştı ve bir aile niteliğine büründü.

Hizmet yelpazesi ve uygulamalar:

DOSD Meram, eğitimden spora, terapiden mesleki eğitime kadar geniş bir hizmet paketi sunuyor. Merkezde özel eğitim, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, psikolojik destek, spor ve grup eğitimleri uzman kadrolar tarafından veriliyor. Ayrıca erken müdahale, temel eğitime hazırlık, mesleki eğitim ve istihdam ile bağımsız yaşamı destekleyen programlar 0-3 yaş grubundan 25 yaşa kadar farklı dönemlere göre planlanıyor.

Merkez bünyesindeki DOSD Meram Spor Kulübü aracılığıyla down sendromlu bireylerin lisanslı sporcu olarak yetişmesi ve ulusal, uluslararası müsabakalara katılması teşvik ediliyor. Hizmetlerin tamamı bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanıyor; grup ve bireysel çalışmalarla hem sosyal hem de fiziksel gelişim hedefleniyor.

Kalite ve aile odaklı yaklaşım:

Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezin çıkış noktasını "hayal, azim ve inanç" olarak özetledi ve merkezde sağlanan desteğin yalnızca eğitimle sınırlı kalmayıp ailelerin yükünü hafiflettiğini vurguladı. DOSD Meram yakın zamanda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi belgelerini alarak hizmet ve eğitim kalitesini tescilledi.

Munlafalıoğlu, merkezin gerçek başarısının sayıların ötesinde olduğunu belirterek, bir çocuğun attığı özgüvenli adımların, bir annenin geleceğe umutla bakmasının ve ailelerin yalnız hissetmemesinin en büyük kazanım olduğunu söyledi.

Basın toplantısı ve gelecek hedefleri:

Toplantı, merkezin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı; servis hizmetleri, merkezde istihdam eğitimi alan özel gençler tarafından gerçekleştirildi. Programda üçüncü yaş pastası kesildi ve ardından gazetecilere merkezde yürütülen eğitim, terapi, spor, atölye ve mesleki çalışmalar yerinde tanıtıldı. Ziyarette, öğrencilerin kullandığı uygulama alanları gösterildi ve basın mensuplarıyla soru-cevap oturumu yapıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üç yıl içinde ortaya çıkan gelişimin önemine dikkat çekerek, merkezin başlangıçtaki hayalden somut bir yaşam destek modeline dönüştüğünü ifade etti. Kavuş, merkezin nihai hedefinin Konya’da dokunulmamış down sendromlu birey bırakmamak olduğunu vurguladı.

Programın sonunda DOSD Meram’ın özel çocukları gazetecilere kendi yaptıkları ebru tablolarını hediye ederek etkinliğe duygusal bir kapanış sağladı. Yetkililer, merkezde yeni çalışmaların planlandığını ve hizmetin kapsamının daha da genişletileceğini belirtti.

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