Uçak ambulans nakilleri

Van, Bitlis ve İstanbul'da tedavi gören üç hasta, ileri tetkik ve tedavi gereksinimleri nedeniyle uçak ambulanslarla farklı illerdeki hastanelere nakledildi. Sevkler, hastaların uzman müdahalesine erişimini hızlandırmak amacıyla planlandı.

Sevk detayları:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi’nde tedavi gören 27 yaşındaki S.S., sakrum ve pelvis bölgesindeki mikrocerrahi ihtiyacı nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesina uçak ambulansla sevk edildi.

Aynı uçak ambulansla, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 11 aylık konjenital kalp hastası İ.L.Y. ise ileri değerlendirme ve bakım için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Uçuş planlaması ve diğer sevkler:

Bitlis’ten sevki planlanan 15 yaşındaki V.S. için uçuş planlamasında yaşanan değişiklik nedeniyle hasta bir süre Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde bekletildi. Daha sonra, nakil 1015 numaralı ekip tarafından organize edilerek hasta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçak ambulansla sevk edildi.

Gerçekleştirilen nakiller, hastaların ihtiyaç duyduğu uzman merkezlere hızlı erişimini sağlamayı hedefledi. Sağlık ekipleri, transfer sırasında stabilizasyon ve eşlik eden tıbbi müdahaleleri sürdürdü.

VAN, BİTLİS VE İSTANBUL’DA TEDAVİ GÖREN 3 HASTA, İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA UÇAK AMBULANSLARLA FARKLI İLLERDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ.