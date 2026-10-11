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Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, kabin ekibi durumu kontrol etti

Delhi-Chennai seferini yapan IndiGo uçağında taşınabilir şarj cihazının alev alması paniğe yol açtı; kabin ekibi müdahale ederek uçak Haydarabad'a indi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, kabin ekibi durumu kontrol etti

Olayın gelişimi:

Hindistan merkezli IndiGo havayollarına ait Delhi–Chennai seferini yapan yolcu uçağında havada bir yangın çıkması paniğe neden oldu. Sefer sayısı 6E6115 olan ve Airbus A321neo tipi uçakta, bir yolcuya ait elektronik cihazın alev aldığı bildirildi. Pilotlar, belirlenmiş güvenlik prosedürleri doğrultusunda uçağı yönlendirerek Haydarabad'a iniş kararı aldı ve uçak güvenli bir şekilde indi.

Kabin ekibinin müdahalesi:

Kabin ekibi yangına uçak içindeki yangın söndürücülerle müdahale etti ve ekiplerin hızlı hareketi sayesinde durum kontrol altına alındı. Havayolu şirketi yapılan açıklamada, pilotların ve kabin personelinin uyguladığı prosedürlerin olayın büyümesini engellediğini vurguladı. Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve uçakta yangına bağlı geniş çaplı bir hasar tespit edilmediğini aktardı.

Yolcuların durumu ve sonraki adımlar:

Uçak, Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildiğinde yolcular güvenli şekilde tahliye edilmedi; uçak iniş sonrası daha geniş kontroller için yerde incelendi. Havayolu şirketi, yolcuların Chennai'ye ulaştırılması amacıyla alternatif bir uçak tahsis ettiğini duyurdu. İlk değerlendirmelere göre yangının kaynağı taşınabilir şarj cihazı (powerbank) olabileceği belirtilse de, yetkililer neden olarak gösterilen cihazın henüz kesin olarak doğrulanmadığını bildirdi.

Hindistan’da Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev...

Hindistan’da Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden olurken, kabin ekibinin müdahalesiyle durum kontrol alındı. Hindistan’ın Haydarabad kentine yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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