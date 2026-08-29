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Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Galatasaray'la anlaşan Rafael Leao, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geliyor; uçaktan paylaşılan videoda Türkçe kısa bir mesajla taraftarlara seslendi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Rafael Leao'dan ilk açıklama:

Galatasaray ile transfer görüşmelerine başlayan Portekizli futbolcu Rafael Leao, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Kulüple yapılan görüşmelerin ardından Leao'nun transferinde anlaşma sağlandığı ve oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği belirtildi.

Uçaktan gelen mesaj:

Yayınlanan videoda Leao, uçaktan kısa bir görüntüyle takipçilere seslendi ve Türkçe bir selam gönderdi. Kulübün paylaştığı görüntü, oyuncunun geliş sürecine dair ilk doğrudan iletişim niteliğinde oldu.

İstanbul buluşması detayları:

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Leao'nun İstanbul'a inmesi ve taraftarla buluşması bekleniyor. Kulüp kaynakları, oyuncunun gelişinin paylaşılacağı saatler içinde taraftarla bir araya geleceğini duyurdu; sosyal medya üzerinden yayılan video, bu sürecin ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Rafael Leao'nun gönderdiği bu kısa mesaj, Galatasaray camiasında beklentiyi yükseltti ve taraftarların ilgi odağı haline geldi.

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı...

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara uçaktan mesaj yolladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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