uçan raketler hatay’da çocuklarla masa tenisine başladı

uçan raketler Hatay’da başladı

Dünyaya havayolu ve seyahat teknolojileri ihraç eden Hitit tarafından 2018'den bu yana yürütülen sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler, Hatay etabının lansmanını Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Proje, çocuklara masa tenisini tanıtmayı, düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı ve genç yetenekleri keşfedip desteklemeyi hedefliyor.

lansman ve katılımcılar:

Lansman 5 Kasım Perşembe günü yapıldı; törene Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, TMTF Başkanı Kerim Koç ve Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç ile il protokolü, Hitit gönüllüleri ve projeye dahil olan okullardan 500'ü aşkın öğrenci ve öğretmen katıldı. Hatay’da merkez ve ilçelerden belirlenen 63 devlet okulunda çocuklar masa tenisiyle tanışacak.

Okulların ihtiyaç duyduğu masa tenisi malzemeleri sağlanırken, projeye gönüllü olan 65 öğretmen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenecek kursa katılarak 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü belgesi alacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından bu öğretmenler, okullarında kurulacak takımlarla öğrencilerle çalışmaya başlayacak.

hedefler ve sosyal etki:

Proje kapsamında Hatay’da yaklaşık 20 bine yakın öğrencinin faydalanması hedefleniyor. Hitit’in ekipman ve eğitim modeline dayanan yaklaşımı, masa tenisini okullarda yıl boyu süren bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Ayrıca, projenin sosyal faydasını yaygınlaştırmak amacıyla Hatay Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri Müdürlüğü, Hatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne de masa tenisi ekipmanları sağlandı; böylece farklı yaş gruplarından bireylerin spora erişimi artırılacak.

Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen lansman sırasında programın gençler için değerine vurgu yaparak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor; bundan dolayı emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç ise projenin kapsamına ilişkin bilgi vererek, "Uçan Raketler’i 2018 yılında, çocukların sporla erken yaşta tanışmasını sağlamak ve düzenli spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdik. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle sürdürdüğümüz projemizle bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde binlerce çocuğa ulaştık. Hatay ile birlikte projemizden yararlanan okul sayısı 474’e, öğrenci sayısı 180 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı ise 495’e ulaşıyor. Bugün ilk kez raket tutan bir çocuğumuzun gelecekte ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmesi, bu projenin en değerli kazanımlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

Uçan Raketler’in Hatay etabı, ekipman ve eğitim birlikteliğiyle okullarda sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmayı ve bölgede yeni sporcu adaylarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

DÜNYAYA HAVAYOLU VE SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ İHRAÇ EDEN HİTİT’İN; 2018 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ UÇAN RAKETLER, BU KEZ HATAYLI ÇOCUKLARI MASA TENİSİYLE BULUŞTURDU