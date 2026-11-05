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Uçhisar kalesi eteklerinde alkol alan kişi kayalıklardan yuvarlandı

Nevşehir Uçhisar'da alkol alan üç kişiden biri, henüz bilinmeyen nedenle kayalıklardan yuvarlandı; başından hafif yaralanan Adnan Ö. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uçhisar kalesi eteklerinde alkol alan kişi kayalıklardan yuvarlandı

olay yeri ve ilk bilgiler:

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde, Uçhisar Kalesinin alt kısmında alkol aldığı belirtilen üç kişiden biri dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Olayda adı açıklanan kişi Adnan Ö. (45) olup, kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği bildirildi.

müdahale ve olay yerine sevk:

Adnan Ö.'nün arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

yaralının durumu ve tahliye:

Başından hafif yaralanan Adnan Ö., ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve bilgi edinme çalışmaları devam ediyor.

NEVŞEHİR’İN UÇHİSAR BELDESİNDE ALKOL ALAN 3 KİŞİDEN BİRİ DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKLARDAN...

NEVŞEHİR’İN UÇHİSAR BELDESİNDE ALKOL ALAN 3 KİŞİDEN BİRİ DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKLARDAN YUVARLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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