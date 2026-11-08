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Üçpınar zeytin festivali sanat, tat ve yarışmalarla dolu geçti

Manisa'da ilk kez düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali ikinci gününde sanat sohbetleri, yazar buluşmaları, konserler ve zeytin yarışmalarıyla doldu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 21:07

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Üçpınar zeytin festivali sanat, tat ve yarışmalarla dolu geçti

festival ortaklığı ve genel görünüm:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali, ikinci gününde de yoğun katılımla sürdü. Gün boyunca düzenlenen etkinlikler her yaştan ziyaretçiyi bir araya getirirken, festival alanı zeytin teması etrafında şekillenen etkinliklerle renklendi.

festivalde öne çıkan etkinlikler:

Program çerçevesinde sanat sohbetlerinden geleneksel yarışmalara, yazar buluşmalarından konserlere kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Üçpınar Kafe Bahçesi’nde gerçekleştirilen sanat sohbetlerine ressam Yeliz Bilginer katıldı; söyleşide katılımcılar sanat üzerine değerlendirmelerde bulundu ve söyleşi yoğun ilgi gördü.

Günün en çok ilgi çeken bölümlerinden biri ise yaprak sarma, zeytin kırma ve zeytin yeme yarışmaları oldu. Yarışmalara katılanlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, ödül töreninde kazananlara hediyeler takdim edildi ve yerel lezzetler ile ustalık ön plana çıkarıldı.

başkanın değerlendirmesi:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yarışmaların ardından sahneye çıkarak festivalin ikinci gününde de vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balaban, "Dün de buradaydık, bugün de buradayız. Her şey harikaydı. İnşallah seneye daha güzelini hep birlikte yaparız. Mutlaka ufak tefek eksiklikler olmuştur ama bana göre bir belde için dört dörtlük bir festival oluyor. Ben tekrar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diyerek organizasyona emeği geçenleri kutladı.

kültür, müzik ve çocuk programları:

Festivalin kültür ayağında Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Şef Hasan Başkaya yönetimindeki koro, sevilen halk müziği eserleriyle dinleyicilerden beğeni topladı. Alan içinde kurulan stantlarda gerçekleştirilen yazar buluşması ve imza etkinliğinde ise Semra Çetin, İsmihan Arsan, Fahrettin Koyuncu ve Ayla Çulha okuyucularıyla bir araya geldi.

Çocuklara yönelik etkinlikler de festival programında önemli yer tuttu. Çocuk yarışmalarının yanı sıra 29 Ekim Kadınlar Derneği tarafından sahnelenen Harmandalı gösterisi ve Muhteşem ve Çilli Şov gibi performanslar aileler ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi; gösteriler, festival alanında keyifli anlar yaşattı.

müzik akşamı ve kapanış notu:

Gecenin müzik programında ise Baha ve Rumet sahne aldı; seslendirdikleri eserlerle salonu dolduran dinleyicilere müzik dolu bir akşam sundular. Festival, hem kültürel buluşmalara hem de yöresel lezzetlere odaklanan zengin içeriğiyle ikinci gününü de başarıyla tamamladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ÜÇPINAR ZEYTİN FESTİVALİ, İKİNCİ GÜNÜNDE DE SANAT, KÜLTÜR, MÜZİK VE YARIŞMALARLA DEVAM ETTİ. GÜN BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERDE HER YAŞTAN VATANDAŞ BİR ARAYA GELİRKEN, ZEYTİN TEMALI YARIŞMALAR DA FESTİVAL PROGRAMINA RENK KATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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