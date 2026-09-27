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Üçpınar’da mahalle yaşamı için çevre düzenlemesi

Darende Belediyesi, Üçpınar Mahallesi taziye evi çevresinde, ortak kullanım alanlarını daha düzenli, temiz ve kullanışlı kılmak amacıyla çalışıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Üçpınar’da mahalle yaşamı için çevre düzenlemesi

çalışmanın kapsamı:

Darende Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesinde bulunan taziye evi çevresinde çevre düzenlemesi çalışması yürütülüyor. Çalışmalar, mahallede ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine, temizliğin sağlanmasına ve kullanımın kolaylaştırılmasına odaklanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, sahada ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bozkurt, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek bu yaklaşımın sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

amaç ve beklentiler:

Bozkurt, yürütülen çalışmaların Üçpınar Mahallesine ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, yapılan düzenlemelerin mahalleye değer katmasını temenni etti. Tamamlandığında ortak kullanım alanlarının daha düzenli, temiz ve kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor.

DARENDE’DE ÜÇPINAR MAHALLESİ’NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

DARENDE’DE ÜÇPINAR MAHALLESİ’NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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