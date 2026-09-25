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Ücretsiz etütle sınav maratonuna destek: Sağlık-Sen Şırnak üç yılda 530 öğrenciyi üniversiteye taşıdı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'nin ücretsiz etüt merkezinde 2024'ten beri 530 öğrenci üniversiteye yerleşti; yeni dönem 25 Eylül 2026'da başlıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ücretsiz etütle sınav maratonuna destek: Sağlık-Sen Şırnak üç yılda 530 öğrenciyi üniversiteye taşıdı

Sağlık-Sen Şırnak etüt merkezi yeni döneme hazırlanıyor

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, üyelerinin çocuklarına yönelik ücretsiz YKS ve LGS hazırlık kurslarını 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da sürdürecek. 2024 yılında hayata geçirilen Etüt Merkezi projesi kapsamında üç yılda toplam 530 öğrencinin üniversiteye yerleştiği bildirildi. Yeni dönem kursları 25 Eylül 2026 tarihinde online canlı derslerle başlayacak.

etüt merkezinin sunduğu hizmetler:

Kurslar, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere uzman eğitimciler tarafından online canlı dersler şeklinde verilecek. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, uygulamanın hem ailelerin eğitim giderlerine katkı sağladığını hem de öğrencilerin sınav başarılarını desteklediğini belirtti. Merkez, üyelerin çocuklarına sunduğu ücretsiz destekle sınav maratonunda düzenli ve planlı bir hazırlık imkânı sağlıyor.

kayıt ve başlangıç bilgileri:

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kurslarına kayıt yaptıran öğrenciler 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren online canlı derslere katılabilecek. Kurslardan yararlanmak isteyen Sağlık-Sen üyeleri, ön kayıt işlemlerini sagliksenkurs.com adresinde yer alan formu doldurarak gerçekleştirebilecek. Şube, yeni dönemde de ücretsiz eğitim desteğini devam ettirerek üyelerinin çocuklarının sınav hazırlık sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABĞATULLAH ANMAL

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABĞATULLAH ANMAL

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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