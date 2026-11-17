Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz Hüsn-i Hat kursu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) aracılığıyla vatandaşlara yönelik yeni bir Hüsn-i Hat eğitimi başlattı. Kurs, hem geleneksel sanatların korunmasını hem de katılımcıların üretim süreçlerine aktif katılımını amaçlıyor.

Kursun amacı:

Belediye yetkilileri, kursun öncelikli hedefini geleneksel sanatların yaşatılması ve vatandaşların el becerileri ile sanatsal üretime yönlendirilmesi olarak açıkladı. Program, Hüsn-i Hat’ın tekniklerini öğretmeyi ve katılımcıların bu alanda uygulama yapmalarına fırsat tanımayı hedefliyor.

Başvuru ve katılım koşulları:

Kurs, 16 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak düzenleniyor ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Başvuruların çevrimiçi olarak alındığı bildirildi; adaylar kayıtlarını belediyenin ilgili internet adresi üzerinden yaptırabilecekler. Başvuru için son tarih 18 Kasım Çarşamba olarak açıklandı.

KAMEK bünyesinde sunulan bu tür eğitimlerin, yerel düzeyde hem kültürel mirası koruma hem de bireylerin mesleki ve sanatsal gelişimini destekleme yönünde sürdürüldüğü vurgulanıyor. İlgilenenlerin belirtilen sürede kayıt yaptırmaları gerekiyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME VE SANAT EĞİTİMİ KURSLARI (KAMEK) BÜNYESİNDE DÜZENLENECEK ÜCRETSİZ HÜSN-İ HAT KURSU İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.