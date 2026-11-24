İstanbul genelinde denetim yapıldı

İBB Zabıta ekipleri, UKOME kararı gereğince alışveriş ve ticaret merkezi (AVM) otoparklarında uygulanan "ilk üç saat ücretsiz" kuralına uyumu kontrol etmek üzere kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Sahada yapılan incelemelerde kuralı ihlal eden yaklaşık 50 alışveriş ve ticaret merkezi tespit edildi; bazı işletmeler ilk üç saat içinde ücret talep ederek tüketicileri mağdur etti.

İdari yaptırımlar ve tutanaklar:

Denetimler sonucu son bir haftada kuralı ihlal eden işletmeler hakkında 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bu kapsamda işletmelere toplam 2.426.775 TL tutarında ceza uygulandı. Tespit tutanakları, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğü'ne bildirildi; 2026 yılı itibarıyla araç başına uygulanan idari para cezası tutarı 3.705 TL olarak belirtildi.

Bilgilendirme ve mevzuata uyum:

Uygulamaya aykırı davranan işletmecilere ve yönetimlere resmi yazılar gönderilerek karar doğrultusunda hareket etmeleri istendi. Yapılan bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, otopark girişlerine ve ödeme noktalarına ilk üç saat ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

İSTANBUL GENELİNDEKİ ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZİ OTOPARKLARINDA "İLK 3 SAAT ÜCRETSİZ" KURALINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.