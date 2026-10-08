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Üçüncü yılda Gazze için bir araya gelen okuldan barış çağrısı

Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mansur Vakfı'nın ortak programında, Gazze'nin üçüncü yıl dönümünde acılar anıldı, barış çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üçüncü yılda Gazze için bir araya gelen okuldan barış çağrısı

Programın amacı ve açılış:

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mansur Vakfı işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Gazze'de yaşananların üçüncü yıl dönümünde anma ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Program, katılımcıların huzurunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve okul yönetimi, öğrenciler ile davetliler hazır bulundu.

Okul Müdürü Uğur Şahin açılış konuşmasında, Filistin'de yaşanan acıları hatırlamak ve hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Şahin, konuşmasında toplumun ortak vicdanına seslenerek, "Her kayıp, yarım kalan bir hayat demektir. Her yıkılan ev, dağılan bir yuvadır. Her çocuğun gözyaşı, insanlığın vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

Sunumlar ve çağrılar:

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insani dramın bütün dünyanın ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Şahin, sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçeyle meşru görülemeyeceğini vurguladı. Şahin, çocukların güven içinde yaşayabileceği bir gelecek için barış, adalet ve dayanışma çağrısında bulundu ve "Bir daha hiçbir çocuk savaşın kurbanı olmasın" dileğini paylaştı.

Program kapsamında Mansur Vakfı Başkan Vekili Abdulhamit Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tokgöz tarafından, İsrail ürünlerine yönelik boykot konusunu ele alan bir sunum yapıldı. Sunumda boykotun nedenleri, toplumsal etkileri ve farkındalık yaratmadaki rolü katılımcılara aktarıldı.

Gençlere yönelik bilgilendirme ve öğrenci tepkisi:

Araştırmacı yazar Sinan Konuk ise Filistin meselesine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Konuk, özellikle gençlerin konuya duyarlılığını artırmanın önemine değinerek, eğitimin ve bilgilendirmenin rolüne vurgu yaptı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, Gazze ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sloganlar attı. Türk ve Filistin bayraklarının dalgalandığı alanda, katılımcılar Filistin halkına destek ve dayanışma mesajları verdi. Program, hayatını kaybeden sivillerin anılması ve kalıcı barışın tesisi dilekleriyle sonlandırıldı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BULUNAN MERSİN PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE, GAZZE’DE...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BULUNAN MERSİN PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE, GAZZE’DE YAŞANANLARIN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE ANMA VE FARKINDALIK PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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