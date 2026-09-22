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Uçurtmalar gökyüzüne: Hisarcık'ta öğrenciler Gazze için farkındalık etkinliği

Hisarcık'ta 5. sınıf öğrencileri, etkinlikle Gazze'de çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti; göğe uçurtma bırakıp barış için dua ettiler.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uçurtmalar gökyüzüne: Hisarcık'ta öğrenciler Gazze için farkındalık etkinliği

etkinliğin amacı ve organizasyonu:

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde, 5. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen program, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" başlığıyla Gazze’de yaşananlara dikkat çekmeyi ve çocuklara yönelik duyarlılığı artırmayı hedefledi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları kapsamında yapıldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler; barış, kardeşlik, merhamet ve insanlık değerlerine vurgu yaptı ve Gazze’deki çocukların yaşadığı güç koşullara dikkat çekildi.

etkinlikte öne çıkan anlar:

Programı yöneten İngilizce öğretmeni Hatice Hancı eşliğinde öğrenciler, Gazze’de yaşamını yitiren ve zor şartlarda mücadele eden çocukları andı. Katılımcılar, Gazze’deki çocukların özgür ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için topluca dua etti.

Etkinliğin finalinde öğrenciler hazırladıkları uçurtmaları göğe bırakarak barış ve kardeşlik mesajı verdi; bu görsel birliktelik, programın simgesel noktası oldu ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Okul yönetimi etkinliğin amacının çocuklara empati ve sorumluluk bilinci kazandırmak olduğunu belirtti ve benzeri farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

HİSARCIK’TA &quot;UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN&quot; ETKİNLİĞİ

HİSARCIK’TA "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" ETKİNLİĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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