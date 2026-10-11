Uçurum kenarındaki ev: iki kaya üzerinde köprüyle kurulan sıra dışı yerleşim

Kanyonun kenarında sıra dışı yerleşim:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, kanyon kenarındaki iki ayrı kaya üzerine inşa edilmiş bir ev ve bitişik bahçe görenlerin dikkatini çekiyor. Yapı, dereden yaklaşık 168 metre yükseklikte konumlanmış kayalık üzerinde bulunuyor ve bahçeye ulaşım, kayalar arasında kurulmuş bir köprüyle sağlanıyor.

Tarihçe ve yapı:

Bölgede 1965 öncesine kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapılar olduğu aktarılıyor. 1965'ten sonra Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından mevcut betonarme yapı inşa edildi. Zaman içinde güçlendirilen bu yapı, günümüzde betonarme formuyla ayakta duruyor; evin bulunduğu kaya ile bahçenin yer aldığı kaya arasında eskiden tahta bir köprünün olduğu, şimdi ise köprünün daha sağlam bir bağlantı sunduğu belirtiliyor.

Yerel anlatılar ve ziyaretçi ilgisi:

İlçe sakini İsmail Can tarafından aktarılanlara göre, alan eskiden Ermenilerin eğlence yaptığı bir mekândı ve döneminde meydana gelen bir düşme olayı üzerine kapatılmış. Daha sonra Murat Aktaş'ın dedeleri bölgeyi yeniden değerlendirip yerleşmiş. Can, yapının tek kale olarak tanındığını ve dışarıdan gelenlerin özellikle burayı görmek istediğini vurguluyor.

Evde yaşayanın Murat Aktaş olduğu ifade edilirken, yapının hem mimari konumu hem de yüksekliği nedeniyle bölge halkı ve ziyaretçiler için ilgi çekici bir görüntü oluşturduğu not ediliyor. Alttan geçen kanyon ve iki kaya arasındaki bağlantı, yapıyı benzersiz kılıyor ve gelenlerin fotoğraf çekip incelemeye değer bulduğu bir yer haline getiriyor.

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE UÇURUMUN KENARINDA 168 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIK ÜZERİNDE BULUNAN EV VE BİTİŞİĞİNDEKİ BAHÇE, GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.