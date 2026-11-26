Kurtarma operasyonu:

Trabzon’un Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde 70 metrelik uçuruma düşen 7 aylık Kafkas çoban köpeği Toni, zorlu arazi ve hava koşulları altında AKUT ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayı ilk etapta çobanlar kendi imkânlarıyla çözmeye çalıştı; başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi ve AKUT harekete geçti.

Ekip, mesafe ve zorlu koşullar:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çağrısı üzerine bölgeye giden AKUT Trabzon ekibi, olay yerine yaklaşık 76 kilometre mesafeden ulaştı. Ekip, araçla erişebildikleri noktadan sonra yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ilerledi; alanda operasyon boyunca devam eden kar yağışı ve 30 santimetreyi bulan kar örtüsü çalışmaların güçleşmesine neden oldu.

Kurtarma süreci ve sonuç:

Dört kişilik AKUT ekibi ip teknikleriyle uçuruma inerek Toni'nin bulunduğu noktaya ulaştı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun sonunda köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı; hava karardıktan sonra sahibine teslim edilen Toni'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Operasyon sorumlusunun değerlendirmesi:

AKUT Trabzon Operasyon Bölümü Sorumlusu Köksal Sonbay kurtarma çalışmalarıyla ilgili, "Kar yağışı ve rüzgar vardı ama bir can vardı, onun kurtarılması gerekiyordu" dedi ve çobanların kurtarıldığı için duyduğu memnuniyeti aktardı.

AKUT TRABZON OPERASYON BÖLÜMÜ SORUMLUSU KÖKSAL SONBAY, ZORLU KURTARMA OPERASYONUNU ANLATARAK "KAR YAĞIŞI VE RÜZGAR VARDI AMA BİR CAN VARDI ONUN KURTARILMASI GEREKİYORDU" DEDİ.