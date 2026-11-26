Uçurumda mahsur kalan Toni'nin 6 saatlik kurtarışı

Trabzon’un Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde, yaklaşık 70 metre derinliğindeki uçuruma düşen 7 aylık Kafkas çoban köpeği Toni, önce bölgedeki çobanların müdahalesiyle kurtarılamadı. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yardım talepleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimine iletildi ve durum AKUT’a bildirildi.

operasyon şartları:

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi, olay yerine yaklaşık 76 kilometre mesafeden hareket etti. Bölgeye araçla ulaşılabilen noktadan sonra ekip, karla kaplı arazide yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ilerledi. Operasyon bölgesinde ölçülen kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreydi ve çalışmalar boyunca kar yağışı devam etti. Kurtarma için ekip, ip teknikleri kullanarak uçuruma iniş yaptı.

kurtarma süreci ve teslim:

AKUT Trabzon’un 4 kişilik ekibi tarafından yürütülen ve yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışmanın sonunda, Toni ancak hava karardıktan sonra bulunduğu yerden alınabildi. Kurtarma sonrası köpek, sahibi olan çobanlara teslim edildi. Kar ve engebeli koşullara rağmen gerçekleştirilen müdahale, bölgedeki iş birliği ve teknik ekip çalışmasının sonucu olarak başarıyla tamamlandı.

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNDE YAKLAŞIK 70 METRELİK UÇURUMDA MAHSUR KALAN 7 AYLIK KAFKAS ÇOBAN KÖPEĞİ, AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TRABZON EKİBİNİN 6 SAAT SÜREN ZORLU OPERASYONUYLA KURTARILDI. KAR YAĞIŞI VE ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLEN KURTARMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN TONİ, SAHİBİ OLAN ÇOBANLARA TESLİM EDİLDİ.