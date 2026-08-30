Uçurumdan kurtarılan inek, İskenderun'da iş makinesiyle sahibine teslim edildi

Olayın yaşandığı yer:

Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuruma düşen inek, vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtaramaması üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile diğer ilgili birimler, kısa sürede alanda çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, uygun önlemler alınarak bir iş makinesi kullanıldı ve inek kontrollü şekilde uçurumdan çıkarıldı.

Son durum:

Uçurumdan sağlıklı şekilde kurtarılan inek, yapılan kontrollerin ardından sahiplerine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadan sonlandırıldı.

İSKENDERUN’DA UÇURUMA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞ SALİM KURTARILARAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.