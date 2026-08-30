Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Uçurumdan kurtarılan inek, İskenderun'da iş makinesiyle sahibine teslim edildi

İskenderun Karayılan Mahallesi'nde uçuruma düşen inek, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle iş makinesi yardımıyla sağ salim kurtarıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Uçurumdan kurtarılan inek, İskenderun'da iş makinesiyle sahibine teslim edildi

Olayın yaşandığı yer:

Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuruma düşen inek, vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtaramaması üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile diğer ilgili birimler, kısa sürede alanda çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, uygun önlemler alınarak bir iş makinesi kullanıldı ve inek kontrollü şekilde uçurumdan çıkarıldı.

Son durum:

Uçurumdan sağlıklı şekilde kurtarılan inek, yapılan kontrollerin ardından sahiplerine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadan sonlandırıldı.

İSKENDERUN’DA UÇURUMA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞ SALİM KURTARILARAK...

İSKENDERUN’DA UÇURUMA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞ SALİM KURTARILARAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı
images

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı
images

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı
images

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı

Gözaltı merkezinden paylaşılan fotoğraflarda Maduro umut mesajı verdi

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor