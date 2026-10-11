Uçurumun kenarındaki ev: köprüyle bağlanan kayalardaki yaşam

Uçurum kenarındaki yapı göz kamaştırıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, dereden yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalık üzerine kurulan ev ve bitişiğindeki bahçe, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor. Yapının bir kaya üzerinde oturan ev ile ayrı bir kaya üzerinde bulunan bahçeyi birbirine bağlayan köprü, ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken unsurlardan biri.

Tarihçesi ve yapısal değişimler:

Bölgede 1965 öncesi dönemde Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapılar bulunduğu; 1965'ten sonra ise Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından bugünkü betonarme yapının inşa edildiği aktarılıyor. Yapının korunmuş biçimi, hem malzeme dönüşümünü hem de yerleşimin sürekliliğini gösteriyor.

Köprü ve yerel anlatılar:

İlçe sakini İsmail Can, yörede yapının "tek kale" olarak bilindiğini ve eskiden iki kaya arasındaki bağlantının tahta köprü ile sağlandığını belirtiyor. Can ayrıca, geçmişte bölgenin Ermenilerin eğlence alanlarından biri olduğunu, birinin düşmesi sonrası o dönemde girişin kapatıldığını, daha sonra Murat Aktaş'ın aile fertlerinin yapıyı yeniden inşa ederek yerleştiğini anlatıyor.

Bugün yapı, hem mimari konumu hem de dramatik konumuyla dikkat çekiyor; ziyaretçiler fotoğraf çekmek ve bölgeyi görmek için geliyor. Yapının ulaşımı ve güvenliği konusunda yerel tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, burasının Çüngüş'ün özgün yerel miras örneklerinden biri olduğu vurgulanıyor.

Bu evi gören bir daha bakıyor... Farklı kayalardaki ev ve bahçesine köprü ile ulaşım sağlanıyor