Uçuş Rehberim ile havalimanı deneyimi harita ve bildirimlerle dijitalleşti

Uçuş Rehberim mobil uygulaması yolcuya tek noktadan hizmet veriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim mobil uygulamasının yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını açıkladı. Ekim 2020'de kamuoyuna tanıtılan uygulamanın iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiği bildirildi.

Canlı uçuş takibi ve anlık bildirimler:

Bakan Uraloğlu, uygulamanın en öne çıkan özelliklerinden birinin canlı uçuş takip sistemi olduğunu belirterek, "Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor" dedi. Uraloğlu ayrıca yolcuların seyahatleri başlamadan cep telefonlarından uçuş bilgilerine erişebildiğini ve uygulamanın uçuş takip özelliği ile anlık bildirimler sayesinde yolcuların uçuşlarına ilişkin bilgilere kolayca ulaşabildiğini vurguladı.

Havalimanı içinde yön bulma ve park kolaylıkları:

Uçuş Rehberim'in, havalimanı yolculuğunu kolaylaştıran servisleri de içerdiğine dikkat çekildi. Uygulama bugüne kadar 623 binden fazla indirildi. Havalimanı içi navigasyon için 52 havalimanının kat planları baz alınarak hazırlanan interaktif haritalar sunuluyor; bu sayede yolcular bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Bakan, yolcuların "Kapıya Git" özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebildiklerini ve bulundukları noktadan kapıya kadar rota oluşturabildiklerini anlattı.

Havalimanına aracıyla gelenler için de pratik çözüm sunuluyor: "Aracım Nerede?" hizmetiyle yolcular araçlarının konumunu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde bıraktıkları noktayı kolaylıkla bulabiliyor. Uygulama üzerinden ayrıca havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgileri de görüntülenebiliyor.

Aylık 2 GB ücretsiz internet hizmeti de uygulama kullanıcılarına sunuluyor. Bakan Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında uygulama kullanıcılarına aylık 2 GB ücretsiz Wi‑Fi imkânı sağlandığını, bu hizmetin iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerde kullanılabildiğini söyledi.

Görüş ve geri bildirim mekanizmaları:

Uraloğlu, yolcuların uygulama üzerinden havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlıca iletebileceğini de belirtti. "Çek-Gönder" hizmeti aracılığıyla iletilen görüş ve öneriler DHMİ'ye ulaşırken, memnuniyet anketleri üzerinden de yolcu geri bildirimleri toplanabiliyor. Bakanlığın bu kanallarla kullanıcı deneyimini izlemeye ve geliştirmeye devam edeceği ifade edildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DHMİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN UÇUŞ REHBERİM MOBİL UYGULAMASI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI