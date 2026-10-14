Ucuz palamut satışı Iğdır'da markette izdihama yol açtı

İndirim duyulunca markete yoğun ilgi oldu:

Iğdır'da bir markette normalde adet fiyatı 100 TL olan palamutun 40 TL'ye satılmaya başlanması, çevrede yaşayan vatandaşların ilgisini çekti. İndirimli balık haberini duyanlar markete akın etti ve alışveriş sırasında kısa süreli bir yoğunluk yaşandı.

Satışta yarış ve hızlı tükenme:

Palamut almak isteyenler arasında rekabet yaşanırken ürünler kısa sürede tükendi. Talebin yüksek olması nedeniyle raflar hızla boşaldı; yetkililer olayın birkaç dakikalık bir izdihama dönüştiğini belirtti.

Olay, indirim haberinin yerel halk tarafından hızlı yayılması ve sınırlı stokun bulunmasıyla açıklanabilir. Market yetkilileri indirim uygulamasının satışların hızlanmasında etkili olduğunu vurguladı.

IĞDIR'DA BİR MARKETTE ADETİ 40 TL'DEN SATIŞA SUNULAN PALAMUT KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ