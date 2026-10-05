Uğruna yıllar: 50 yaş üstü geleneksel okçular Şahinbey'de yarıştı

Şahinbey'de geleneksel okçulukta ustalar buluştu

Gaziantep'te düzenlenen Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası, geleneksel Türk okçuluğunun deneyimli isimlerini bir araya getirdi. Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 50 yaş ve üzeri 120 lisanslı sporcu ile antrenörler katıldı.

yarışma kategorileri:

Müsabakalar, katılımcıların deneyimlerini sergilediği üç ana kategoride yapıldı: hareketli puta, sabit puta ve 30 metre yumurta atışı. Yalnızca lisanslı sporcuların yer aldığı yarışlar, teknik beceri ve konsantrasyon gerektiren atışlarla izlendi ve geleneksel okçuluğun farklı disiplinlerini ortaya koydu.

merkez, eğitim ve toplumsal hedefler:

Organizasyon Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, geleneksel sporların farklı yaş gruplarında yaygınlaşması ve bu spor kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Merkez, okçuluk başta olmak üzere binicilik, atlı okçuluk, yağlı güreş ve aba güreşi gibi dallarda gençlerin tanışması için kullanılıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesislerin amaçlarını anlatarak gençlerin ve öğrencilerin bu imkânlardan yararlandığını belirtti. Tahmazoğlu, okçuluğun dikkat ve konsantrasyon geliştiren bir spor olduğuna işaret ederek ailelere çağrıda bulundu: "Gelin, tesislerimiz sizin. Geleneksel Sporlar Merkezi olsun, Akkent Spor Köyümüz olsun; buralarda ok atma fırsatı veriyoruz. Herhangi bir ücreti yok."

Başkan Tahmazoğlu, organizasyonun Gaziantep'te düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Başkan'a teşekkür ederek, geleneksel sporların kentte daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların süreceğini bildirdi.

50 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ 120 LİSANSLI SPORCU, "AKSAÇLILAR AÇIK HAVA PUTA FEDERASYON KUPASI" İÇİN GAZİANTEP’TE BULUŞTU. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA SPORCULAR, HAREKETLİ PUTA, SABİT PUTA VE 30 METRE YUMURTA ATIŞI KATEGORİLERİNDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ.