Ukrayna büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı: Karadeniz'deki gemi saldırıları diplomatik gündemde

Diplomatik çağrı ve Ankara'nın tepkisi

Türkiye, Karadeniz'de yaşanan saldırılar üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, ülkenin olaylara yönelik tepki ve endişeleri muhataba iletildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Türk işletmeli 'Lider Bordo Mavi' adlı gemi, 26 Ağustosta Tuapse açıklarında vuruldu. Durumun ardından gemiyi kurtarmak ve çekmek amacıyla aynı tarihten sonra 'Lider Kocatepe' adlı başka bir gemi 27 Ağustosta bölgeye sevk edildi; bu geminin de hedef alındığı belirtildi.

Ankara'nın uyarıları ve vurguları:

Görüşmede Türkiye'nin saldırılara ilişkin tepkisinin aktarıldığı ve Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunulduğu ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki deniz güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca olayların uluslararası deniz trafiği üzerindeki riskleri ve olası çevresel etkilerinin takip edildiği vurgulandı. Ankara, konunun izlenmeye devam edileceğini ve gerekli diplomatik adımların atılacağını bildirdi.

Ukrayna Büyükelçisi, vurulan Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı