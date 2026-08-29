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Ukrayna büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı: Karadeniz'deki gemi saldırıları diplomatik gündemde

Karadeniz'de 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi'ye, 27 Ağustos'ta kurtarma göreviyle giden 'Lider Kocatepe'ye yönelik hedef alınma sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi çağrıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ukrayna büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı: Karadeniz'deki gemi saldırıları diplomatik gündemde

Diplomatik çağrı ve Ankara'nın tepkisi

Türkiye, Karadeniz'de yaşanan saldırılar üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, ülkenin olaylara yönelik tepki ve endişeleri muhataba iletildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Türk işletmeli 'Lider Bordo Mavi' adlı gemi, 26 Ağustosta Tuapse açıklarında vuruldu. Durumun ardından gemiyi kurtarmak ve çekmek amacıyla aynı tarihten sonra 'Lider Kocatepe' adlı başka bir gemi 27 Ağustosta bölgeye sevk edildi; bu geminin de hedef alındığı belirtildi.

Ankara'nın uyarıları ve vurguları:

Görüşmede Türkiye'nin saldırılara ilişkin tepkisinin aktarıldığı ve Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunulduğu ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki deniz güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca olayların uluslararası deniz trafiği üzerindeki riskleri ve olası çevresel etkilerinin takip edildiği vurgulandı. Ankara, konunun izlenmeye devam edileceğini ve gerekli diplomatik adımların atılacağını bildirdi.

Ukrayna Büyükelçisi, vurulan Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na...

Ukrayna Büyükelçisi, vurulan Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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