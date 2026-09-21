Ukrayna büyükelçisi Nariman Celalov Aydın’da yerel yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu

vali ziyaretinin ayrıntıları:

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov Aydın’da bir dizi resmi temasta bulundu. Celalov, ilk olarak Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile valilik makamında bir araya geldi. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Celalov ve beraberindeki heyetin Vali Varol ile bir süre görüştüğü bildirildi.

Görüşme sonrasında Vali Dr. Osman Varolun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Büyükelçi Celalov ile heyetine teşekkür ettiği kaydedildi. Valilik açıklaması, ziyaretin resmi çerçevede gerçekleştiğini ve taraflar arasında nazik bir ortamda sohbet edildiğini ifade etti.

büyükşehir buluşması ve karşılıklı paylaşımlar:

Celalov’un Aydın programının ikinci durağı Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya gelen Büyükelçi, belediye yetkilileri tarafından ağırlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin paylaşımında, Celalov’un belediyede kabul edildiği ve nazik ziyareti için teşekkür edildiği belirtildi.

Her iki kurumda da gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleşti. Ziyaretler, resmi temaslar çerçevesinde sürerken Aydın Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin misafirperverliği ve teşekkürleri öne çıktı.

UKRAYNA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NARİMAN CELALOV, AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL VE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.