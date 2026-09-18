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Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dönem

Ukrayna ev sahipliğinde kurulan Karpatlar Sekizlisi (C8), enerji, güvenlik, ticaret ve ulaşım alanlarında bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dönem

Karpatlar Sekizlisi zirvesi ve kuruluş süreci

Ukrayna, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla Orta ve Doğu Avrupa’daki Karpat Bölgesi’nden sekiz ülke ile yeni bir bölgesel platform oluşturdu. İlk zirveye Ukrayna ev sahipliği yaptı; toplantıya Romanya, Sırbistan, Polonya, Slovakya, Çekya, Avusturya ve Macaristan yanı sıra Avrupa Birliği temsilcileri katıldı. Girişimin adı resmi olarak Karpatlar Sekizlisi (C8) olarak ilan edildi.

Zirvenin ağırlıklı konuları:

Zirvede öncelikler olarak enerji, güvenlik, ticaret ve ulaşım ele alındı. Zelenskiy, enerji hatları ve mal akışının güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti; lojistik ve ulaştırma altyapısının, özellikle savaş koşullarında, temel bir öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca AB mekanizmalarıyla etkileşimin artırılmasının amaçlandığını belirtti ve koordinasyonun bir üst düzeye çıkarılacağını söyledi.

Ekonomik beklentiler ve iş forumu:

Zirve kapsamında düzenlenen iş forumuna yaklaşık 550 iş dünyası temsilcisinin katılmasının beklendiği açıklandı. Zelenskiy, forumda imzalanması öngörülen yatırım ve ticaret anlaşmalarının toplam değerinin 1 milyar euro civarında olacağını söyledi. Bu hedef, bölgesel entegrasyonun ekonomik ayağını güçlendirmeye dönük somut bir adım olarak sunuldu.

Liderlerin açıklamaları ve bölgesel mesajlar

Zirveye katılan liderler ortak basın toplantısında proje ve beklentilerini paylaştı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, girişimi bölge için "son derece önemli" olarak nitelendirdi ve formatın istikrar ile refah sağlayacak somut sonuçlar üreteceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise iki ülke arasındaki üst düzey temasların ardından ticaretin bu yılın ilk altı ayında yüzde 42 oranında arttığını açıkladı ve enerji, demiryolları, karayolları ve diğer altyapı projelerinde daha fazla bağlanmanın önemini vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise bölgesel tehdidin sadece Ukrayna’yı değil tüm bölgeyi etkilediğini belirterek, muhtemel tüm senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Tusk, Karpatlar formatının Ukrayna’nın AB yolunda ilerlemesine yardımcı olabileceğini de belirtti. Sosyal medya paylaşımında Polonya’nın temmuz ayında kurulan ve aralarında Fransa ile Ukrayna’nın da bulunduğu Anti-Balistik Füze Koalisyonuna katıldığını duyurdu ve iş birliğinin biçimleri üzerine mutabakata varıldığını aktardı.

Tusk ayrıca, Ukrayna için yeni ve "oldukça önemli" destek paketleri hazırlandığını açıkladı; ancak paketlerin içeriği ve finansal büyüklüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Zirve genel olarak, savaş sonrası dönemde bölgesel bağların güçlendirilmesine ve ortak altyapı ile ekonomik projelere öncelik veren bir işleyişe işaret etti.

Ukrayna, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla &quot;Karpatlar Sekizlisi&quot; (C8) grubunu...

Ukrayna, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla "Karpatlar Sekizlisi" (C8) grubunu kurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin aralarında Fransa ve Ukrayna’nın da yer aldığı on Avrupa ülkesi tarafından kurulan Anti-Balistik Füze Koalisyonu'na katıldığını açıkladı.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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