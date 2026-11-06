Ukraynalı kadının Türkiye'de gerçekleştirilen zorlu karaciğer nakli yaşamını geri verdi

kompleks vaka ilk değerlendirmeler ve geliş süreci:

Ukrayna'nın Yavoriv (Yasov) kentinde yaşayan 44 yaşındaki Anzhela Korol'un hayatı Hepatit C tanısıyla değişti. Hastalık ilerleyince Korol'da son dönem karaciğer yetmezliği gelişti. Ukrayna'daki hekimler ameliyatın yüksek risk taşıdığını belirleyerek nakli gerçekleştirmek istemedi. Bu süreçte, savaş koşulları nedeniyle ailesiyle bir süre Türkiye'de bulunan Korol, tedavi için yaklaşık 6 ay önce tekrar İstanbul'a gelmeyi tercih etti.

Korol, başvurduğu Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde detaylı tetkiklerden geçirildi. Organ Nakli Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi, hastanın durumunu değerlendirip karaciğer naklinin yaşam için gerekli olduğunu saptadı. Nakil için gönüllü olan kuzenin tetkikleri uygun bulundu.

ameliyat süreci ve vasküler zorlukların aşılması:

Ameliyat öncesi yapılan incelemelerde Korol'un damarlarında tıkanıklık ve darlık gibi sorunlar tespit edildi. Bu durum vakayı teknik açıdan daha komplike hale getirdi. Prof. Dr. Polat ve ekibi, hastanın damar problemlerini göz önünde bulundurarak operasyonu planladı ve canlı vericiden yapılan nakli başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından Korol'ün iyileşme süreci sorunsuz ilerledi. Hasta düzenli kontrollerini sürdürüyor ve naklin üzerinden 5 ay geçtikten sonra sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Prof. Dr. Polat, birçok merkezin bu vakayı riskli bularak kabul etmediğini ancak ekiplerinin komplikasyonsuz bir operasyonla süreci tamamladığını vurguladı.

organ bağışı mesajı ve hasta perspektifi:

Prof. Dr. Polat, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde organ bağışının önemine dikkat çekti. Son dönem karaciğer yetmezliği yaşayan hastalar için naklin hayati olduğunu belirten Polat, canlıdan nakillerin sık yapıldığını ancak kadavradan bağış oranlarının düşük kaldığını ifade etti. Polat'a göre organ bağışı arttıkça canlı verici ihtiyacı azalabilir ve daha fazla hasta nakille yaşama tutunabilir.

Korol, tedavi sürecinde kendisine destek olan ekibe teşekkür etti. Ülkesine döndüğünde Hepatit C teşhisi konduğunu ve Ukrayna'daki doktorların ameliyatın riskli olması nedeniyle nakil yapmak istemediklerini anlattı. Korol, ameliyat öncesi yaşadığı korkuya rağmen beklediğinden daha hızlı iyileştiğini belirtti ve artık ülkesindeki savaşın sona ermesini, çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ülkesine dönmeyi hayal ettiğini söyledi.

Hastanın hikayesi hem cerrahi beceri hem de organ bağışının toplumsal önemine işaret ediyor. Komplike damar problemleri olan bir vakada başarılı sonuç elde edilmesi, merkezdeki deneyimin ve ekip koordinasyonunun doğrudan göstergesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu vaka, organ bağışının artırılmasının hasta yaşamları üzerinde yaratacağı somut etkileri gözler önüne seriyor.

UKRAYNA’DA HEPATİT C TEŞHİSİ KONULAN VE HASTALIĞIN İLERLEMESİYLE SON DÖNEM KARACİĞER YETMEZLİĞİ GELİŞEN 44 YAŞINDAKİ ANZHELA KOROL, TÜRKİYE'DE AMELİYAT OLDU.