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Ulaşılamayan koylarda denizden temizlik: 11 yılda 306 ton atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman'ın karadan ulaşılamayan koylarında 2015'ten bu yana toplam 306 ton çöp topladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Ulaşılamayan koylarda denizden temizlik: 11 yılda 306 ton atık toplandı

Denizden erişilen kıyılarda düzenli temizlik çalışmaları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman arasındaki, karadan araçla ulaşımın mümkün olmadığı koylarda kıyı temizliğini sürdürüyor. Deniz yoluyla ulaşılan bu noktalar, ekiplerin düzenli denetimleri ve temizlik çalışmaları sayesinde atıklardan arındırılıyor.

Çalışma yöntemi ve lojistik:

Coğrafi yapısı nedeniyle araçla ulaşılamayan koylara ulaşan ekipler, gerekli personel ve ekipmanla deniz araçlarını kullanarak kıyılarda biriken atıkları tek tek topluyor. Toplanan atıklar deniz araçlarına yükleniyor ve bertaraf için ilgili noktalara taşınıyor. Bu yöntem, yalnızca kıyıların temiz kalmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda atıkların denize karışmasının önüne geçilmesine de yardımcı oluyor.

Göcek Atık Alım Tesisi ve atık alım tekneleri aracılığıyla yürütülen lojistik süreçte, ekipler kıyılarda biriken çöpleri güvenli biçimde toplayıp taşıyor. Belediyenin açıklamasına göre çalışmalar yıl boyunca devam ediyor ve müdahaleler ihtiyaç doğrultusunda tekrarlanıyor.

Toplanan atıklar ve miktarlar:

Çalışmalar sonucu kıyılardan toplanan atıklar arasında plastik şişe, kapak, poşet, plastik bardak, ambalajlar, cam içecek şişeleri, konserve kutuları ile tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık ve pipetler bulunuyor. Ayrıca ıslak mendil, peçete ve çeşitli hijyen ürünleri ile yiyecek ambalajları ve organik atıklar da ekiplerin taşıdığı çöpler arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Ocak 2026’dan bugüne araç yolu bulunmayan kıyılardan 10 ton çöp topladı. Düzenli yürütülen çalışmalar kapsamında ise 2015 yılından bu yana toplam 306 ton atık kıyılardan kaldırıldı.

Hasan Sarıhan, Göcek Atık Alım Tesisi sorumlusu olarak, Göcek'te karayolu bağlantısı olmayan koylarda yürütülen kıyı temizliği faaliyetlerini anlattı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Göcek atık kabul tesisimiz ve atık alım teknelerimizle Göcek ve Dalaman koylarına hizmet veriyoruz. Özellikle karayolu bağlantısı olmayan koylarda oluşabilecek çevre kirliliğine müdahale edebilmek amacıyla teknelerimizle ulaşım sağlayarak kıyı temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Belediye yetkilileri, bu çalışmaların sadece görsel temizlik sağlamadığını, aynı zamanda deniz ekosistemi ve kıyı yaşamı için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, ekiplerin özellikle plastik şişe, poşet, ambalaj ve tek kullanımlık ürünleri hedef alarak doğaya bırakılan atıkların ekosisteme verdiği zararı azaltmaya çalıştığını belirtti.

Muğla’da deniz ve kıyı sağlığının korunması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, ulaşımı zor alanlarda bile düzenli müdahale yapılarak sürdürüyor. Yetkililer, vatandaş duyarlılığının artması ve temizliğin sürekliliğinin sağlanması için toplumsal bilincin önemine dikkat çekiyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖKOVA KÖRFEZİ VE GÖCEK-DALAMAN KOYLARINDA ARAÇ YOLU BULUNMAYAN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖKOVA KÖRFEZİ VE GÖCEK-DALAMAN KOYLARINDA ARAÇ YOLU BULUNMAYAN, KARADAN ULAŞIMIN MÜMKÜN OLMADIĞI NOKTALARDA KIYI TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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