Ulaşım 14 aydır köy yoluna yönlendirildi, Cide-Bartın hattında tedirginlik artıyor

Cide-Bartın kara yolunda ulaşım 14 aydır aksıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesindeki Kalafat Mahallesi mevkiinde yaklaşık 14 ay önce meydana gelen heyelan, Cide-Bartın kara yolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin onarım çalışmaları sürerken, trafik alternatif olarak 5 kilometrelik tek şerit köy yolundan yönlendiriliyor. Bu servis yolunda büyük tonajlı araçların karşılıklı geçememesi, sık sık yaşanan kazalar ve uzun araç kuyrukları günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Servis yolunda yaşanan sorunlar:

Tek şerit olması nedeniyle yol, karşılıklı geçişlerde sık sık tıkanıyor; meydana gelen kazalar servis yolunun zaman zaman tamamen kapanmasına yol açıyor. Vatandaşlar beklemek zorunda kalarak saatlerini yolda harcadıklarını bildiriyor. İlçenin Kastamonu merkezine uzak olması, Bartın Devlet Hastanesine veya başka şehirlere giden otobüs ve araçlardaki kişiler için mağduriyeti artırıyor. Yerel kaynaklara göre, servis yolunda yaşanan aksaklıklar özellikle kış aylarında yağış ve karla birlikte daha tehlikeli hale gelebilir.

Vatandaşların tepkileri ve talepleri:

Trafikte Haklarım Platformu Kurucusu Yasemin Usta, bölge halkının uzun süredir ulaşım problemi yaşadığını belirterek: "Saat 12.30'da İstanbul istikametine gitmek için Cide'den yola çıktık. Ama servis yolunda kaza olduğu için bütün otobüsler bekliyor. Yol ne zaman açılacak, bilmiyoruz" dedi. Usta, Cide Devlet Hastanesi'ndeki uzman eksiklikleri nedeniyle çok sayıda hastanın Bartın'a gitmek zorunda kaldığını ve dar köy yolunun yaşlı nüfus için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. "Burada çok ciddi bir trafik güvenliği tehlikesi var" sözleriyle yetkililerden acil müdahale talep etti.

Yolu kullanan Şaban Çağlayan ise çalışmanın ilerlemediğini, kapalı yol nedeniyle geçişlerin tehlikeli olduğunu anlattı: "Çökmesi sebebiyle yolumuzun kapalı olması 1,5 yılı geçti. Henüz yol açılmadı. Her otobüste 30-40 kişi var. Bu insanlar mağdur oluyor." Çok sayıda kişinin aynı güzergahı kullanması ve beklemelerin sıklaşması dikkat çekiyor.

Muyasser Ekşi ise eşinin kalp hastası olduğunu belirterek sağlık randevularında sürekli zaman kaybettiklerini aktardı: "Benim eşim kalp hastası. Biz sürekli tedavimiz için İstanbul’a gidip geliyoruz. Bartın’a, Zonguldak’a kadar gidene kadar sürekli vakit kaybediyoruz." Ekşi, bu yol üzerinde daha önce de can kaybı yaşandığını, yaşanan çile ve bekleyişin son bulmasını istedi.

Yerel halk, onarım çalışmalarının hızlandırılmasını ve alternatif güvenli güzergâhların acilen düzenlenmesini talep ediyor. Yetkililerden gelen somut bir takvim veya ilerleme raporu henüz paylaşılmadı; bölge sakinleri bekleyişin sona ermesini ve ana yolun ivedilikle trafiğe açılmasını istiyor.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE HEYELAN SEBEBİYLE 14 AYDIR ULAŞIMA KAPALI OLAN CİDE-BARTIN KARA YOLUNDA ULAŞIM 5 KİLOMETRELİK KÖY YOLUNDA SAĞLANIYOR. SERVİS YOLUNDA YAŞANAN KAZALAR SEBEBİYLE SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDA KALDIKLARINI SÖYLEYEN VATANDAŞLAR, ANA YOLDAKİ ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTEDİ.