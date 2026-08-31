Ulaşım altyapısında eş zamanlı hamle: Aydın’ın 17 ilçesinde yol çalışmaları

Aydın genelinde yol seferberliği:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar, il merkezinden kırsala kadar ulaşım altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

Çalışmaların odak noktaları:

Proje ve bakım çalışmaları Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu, Atatürk, Kızılçay, Zeytindalı, Polis Okulu ve Efekent Bulvarları ile Ara Güler Caddesi ve Eğrikavak Mahallesi'ni; ayrıca Elizdere Köprüsü'nü kapsıyor. Nazilli'de 1203. Sokak, Akpınar, Ovacık, Ocaklı ve Kocakesik Mahalleleri, Buharkent'te Efeler Caddesi, Bozdoğan'da Atatürk Caddesi ile Madran ve Cumhuriyet Mahalleleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Diğer ilçelerde de kapsamlı müdahaleler yapılıyor: Çine'de Subaşı ve Yörükler Mahalleleri, Didim'de Mavişehir Halk Marinası ile Barış ve Aldemir Caddeleri, Germencik'te Moralı Mahallesi, İncirliova'da İkizdere, Yazıdere ve Karabağ Mahalleleri, Karacasu'da Alemler Mahallesi, Karpuzlu'da Şenköy Mahallesi ve Koçarlı'da Çulhalar ile Hacıhamzalar Mahalleleri çalışmalara dahil edildi.

Köşk'te Kızılcaköy ve Ahatlar Mahalleleri, Kuşadası'nda Sabri Mumcu Caddesi ile Kirazlı ve Yaylaköy arasındaki yol, Kuyucak'ta Ovacık ve Yamalak Mahalleleri, Söke'de Güneyyaka Mahallesi ve Yenipazar'da Eğridere Mahallesi de program kapsamında yer alıyor. Ayrıca Nazilli ile Bozdoğan ilçelerine bağlı Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasındaki yolda da eş zamanlı çalışmaları sürdürülüyor.

Güvenlik ve hizmet önceliği:

Çalışmalar kapsamında yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. Yapılan müdahaleler, sadece konforu artırmakla kalmayıp araç ve yaya güvenliğini de öncelikli hedef olarak alıyor.

Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki programın süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Aydınımızın dört bir yanında yatırım ve projelerimizi devam ediyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

Belediye ekipleri, planlı ve eş zamanlı yürütülen bu çalışmalarla ulaşım ağını güçlendirmeyi, mahallelerin yol ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Uygulamalar tamamlandıkça bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor.

AYDIN’DA ULAŞIM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR