Ulaşım festivali Kastamonu Üniversitesi'nde gençlere vizyon sundu

Ulaştırma festivali ve konferans:

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen Ulaşım Festivali (UFEST) çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans düzenlendi. Merkezi Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı.

rektörün vurguladıkları:

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, açılış konuşmasında son yıllarda kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme alanlarında yapılan yatırımların ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendirdiğini belirtti. Topal, UFEST gibi etkinliklerin Türkiye’nin ulaştırma birikimini gençlerle buluşturduğunu; bu sayede geleceğin teknolojilerine ilişkin vizyonun birlikte şekilleneceğini ve gençlerin araştırma, üretme ve hayal gücünün destekleneceğini söyledi.

Rektör Topal, öğrencilerin özellikle ulaştırma teknolojileri, akıllı şehirler, elektrikli ve otonom araçlar, sürdürülebilir mobilite, lojistik, yazılım, yapay zeka ve haberleşme alanlarında geliştirecekleri fikirlerin Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti ve programa emeği geçenlere teşekkür etti.

boyraz'ın açıklamaları ve koridor projeleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, konuşmasında Türkiye’nin yalnızca fiziksel altyapı inşa etmediğini aynı zamanda bölgesel ilişkilerde köprüler kurduğunu vurguladı: "Sadece köprü yapmıyoruz ayrıca Azerbaycan’a gönüllere de köprü kuruyoruz, Türk dünyasında da gönüllere köprü kuruyoruz." Boyraz, farklı deniz yolları karşılaştırması yaparak Ümit Burnu güzergahının 45 gün, Süveyş Kanalı'nın 35 gün sürdüğünü, Zengezur hattıyla birleştiğinde ise bu sürenin 18 güne indiğini söyledi.

Boyraz, planlanan hattın 1.200 kilometre olacağını, proje maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bu hatta otoyol, demir yolu, deniz hattı ile tren hatlarının yer alacağını aktardı. Ayrıca bu koridorun Türkiye üzerinden geçeceğini ve hat inşasında Türk mühendisleri ile müteahhitlerin görev alacağını belirtti. Boyraz, Hürmüz Boğazı gibi kritik noktalardaki risklere dikkat çekerek alternatif hatların kriz yönetiminde önem taşıdığını ekledi.

projeler, veriler ve ulaştırmada güvenlik:

Boyraz, Türkiye'deki ulaşım güvenliğine ilişkin veriler de paylaştı: 2003 yılında araç sayısının yaklaşık 6 milyon olduğunu ve o dönemde trafik kazalarında ölüm oranının 5,72 olduğunu; bugün araç sayısının 36 milyona yükselmesine rağmen ölüm oranının 0,98'e gerilediğini söyledi. Bu çerçevede ulaştırma projelerinin merkezinde insan hayatının bulunması gerektiğini vurgulayarak "Bütün projelerinizi insan odaklı yapmanız lazım. Biz de ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi büyük projelere dair rakamlar da aktarıldı: Avrasya Tüneli’nden günde yaklaşık 80 bin aracın geçtiği, Marmaray ile günlük 750 bin yolcu taşındığına dikkat çekildi. Osmangazi Köprüsü örneğinde ise maliyet ve tasarruf karşılaştırmaları yapıldı; köprünün yapım maliyeti olarak programda 55 milyar dolar rakamı verildi ve bugün aynı projenin gerçekleştirilmesinin 97 milyar dolara mal olacağı belirtildi. Boyraz, köprünün sağladığı gelirlerin de 30-40 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti.

öğrencilere yönelik fırsatlar ve etkinlikler:

Konferansın ardından düzenlenen çekilişle farklı fakültelerden 8 öğrenci Turistik Doğu Ekspresi bileti ile ödüllendirildi; biletler Bakan Yardımcısı Osman Boyraz tarafından öğrencilere takdim edildi. Ayrıca Sakarya’daki tren fabrikasına düzenlenecek geziye 100 öğrenci ve İstanbul’da Beylerbeyi Sarayı ile Çamlıca Kulesi’ne gerçekleştirilecek gezide 50 öğrencinin Kastamonu Üniversitesi’nden misafir edileceği duyuruldu.

Konferansa ayrıca Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan da katıldı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ULAŞIM FESTİVALİ (UFEST) KAPSAMINDA “TÜRKİYE YÜZYILI’NDA ULAŞTIRMA VİZYONU” BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ.