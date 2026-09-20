Dolar 48,7863 +0,05%
Euro 56,0557 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.920,29 -0,29%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,27 -1,03%
--°

Ulaşımda konfor hedefi: Ali Sezal Bulvarı sıcak asfaltla yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ali Sezal Bulvarı'nı sıcak asfaltla yenileyerek doğu-batı aksında sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım sundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ulaşımda konfor hedefi: Ali Sezal Bulvarı sıcak asfaltla yenilendi

kentin doğu-batı aksında kapsamlı yenileme:

Kahramanmaraş merkezinde şehir içi ulaşımın omurgasını oluşturan Ali Sezal Bulvarı, baştan sona sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmalar, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından program dahilinde yürütüldü.

çalışmanın kapsamı ve güzergah:

Yol yüzeyinde altyapı çalışmaları ve ağır tonajlı araç geçişleri nedeniyle oluşan deformasyonlar, sıcak asfalt uygulamasıyla giderildi. İşler İslam Kerimov Bulvarı'ndan başlayarak Ali Sezal Bulvarı'nın hem iniş hem çıkış istikametinde sürdürüldü; ekipler çıkış yönünü tamamlayıp iniş yönünü de asfaltlayarak hattı tamamen yenileyecek şekilde ilerledi.

uygulama ve hizmete sunma:

Çalışmalar Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gece gündüz devam etti. Sıcak asfaltla yenilenen güzergah, tamamlandığında sürücülere daha modern ve rahat bir sürüş sunacak; bakım-onarım programı kapsamında ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da benzer çalışmalar planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı. Ali Sezal Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem trafik akışı hem de yol güvenliği açısından olumlu etkilerin görülmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ŞEHİR MERKEZİNDE DOĞU İLE BATI AKSINI BİRLEŞTİREN ALİ SEZAL BULVARI BAŞTAN SONA...

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİR MERKEZİNDE DOĞU İLE BATI AKSINI BİRLEŞTİREN ALİ SEZAL BULVARI BAŞTAN SONA SICAK ASFALTLA KAPLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı
images

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor
images

Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni
images

Su samuru Çarşamba Çayı'nda ilçe sakinlerini sevindirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı