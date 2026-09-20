Ulaşımda konfor hedefi: Ali Sezal Bulvarı sıcak asfaltla yenilendi

kentin doğu-batı aksında kapsamlı yenileme:

Kahramanmaraş merkezinde şehir içi ulaşımın omurgasını oluşturan Ali Sezal Bulvarı, baştan sona sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmalar, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından program dahilinde yürütüldü.

çalışmanın kapsamı ve güzergah:

Yol yüzeyinde altyapı çalışmaları ve ağır tonajlı araç geçişleri nedeniyle oluşan deformasyonlar, sıcak asfalt uygulamasıyla giderildi. İşler İslam Kerimov Bulvarı'ndan başlayarak Ali Sezal Bulvarı'nın hem iniş hem çıkış istikametinde sürdürüldü; ekipler çıkış yönünü tamamlayıp iniş yönünü de asfaltlayarak hattı tamamen yenileyecek şekilde ilerledi.

uygulama ve hizmete sunma:

Çalışmalar Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gece gündüz devam etti. Sıcak asfaltla yenilenen güzergah, tamamlandığında sürücülere daha modern ve rahat bir sürüş sunacak; bakım-onarım programı kapsamında ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da benzer çalışmalar planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı. Ali Sezal Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem trafik akışı hem de yol güvenliği açısından olumlu etkilerin görülmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİR MERKEZİNDE DOĞU İLE BATI AKSINI BİRLEŞTİREN ALİ SEZAL BULVARI BAŞTAN SONA SICAK ASFALTLA KAPLANDI