UlaşımPark’ın akıllı ulaşım projesi Londra’da çevre ödülüne layık görüldü

Uluslararası alanda tanınma:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım odaklı çalışmalarıyla İngiltere'de düzenlenen International Green Apple Environment Awards 2026 kapsamında ödüle değer görüldü. Organizasyona dünya genelinden yaklaşık 700'ün üzerinde proje başvurdu; UlaşımPark’ın sunduğu bütüncül yaklaşım jürinin dikkatini çekti.

Projenin teknik çerçevesi:

Şirket tarafından uygulanan Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Enerji Verimliliği ve Karbon Yönetimi Projesi, enerji verimliliğini ISO 50001 standardı doğrultusunda sistematik şekilde yönetiyor. Karbon yönetimi çalışmaları ise uluslararası kabul görmüş biçimde ISO 14064-1 kapsamında tescillendi. Teknoloji ile çevreci uygulamaların entegrasyonuna vurgu yapan proje, sürdürülebilir ulaşımda bütüncül bir vizyon ortaya koyuyor.

Tören ve kamuoyu duyurusu:

UlaşımPark, toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra doğaya saygılı şehirler oluşturma hedefiyle yürüttüğü bu çalışmanın uluslararası platformda takdir edilmesini sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurdu. Kazanılan ödül, resmi törenle 23 Kasım tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Sarayı (House of Lords) çatısı altında takdim edilecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ULAŞIMPARK, ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ÇALIŞMALARIYLA İNGİLTERE'DE DÜZENLENEN "INTERNATİONAL GREEN APPLE ENVİRONMENT AWARDS 2026" KAPSAMINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.