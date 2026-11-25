UlaşımPark’a uluslararası tanınırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımParkın enerji verimliliği ve karbon yönetimine yönelik projesi, İngiltere’nin başkenti Londrada düzenlenen törenle ödüllendirildi. The Green Organisation tarafından yürütülen International Green Apple Environment Awards 2026 kapsamında UlaşımPark’ın "Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Enerji Verimliliği ve Karbon Yönetimi Projesi" Türkiye adına Ulusal Altın ödüle layık görüldü.

Organizatörlerin açıkladığına göre jüri dünya genelinden gelen 700’ü aşkın başvuruyu değerlendirdi. Ödül töreninde UlaşımPark heyetine projenin etkileri ve uygulama modeli takdim edildi; kurumun çalışma yaklaşımı uluslararası platformda örnek gösterildi.

dijital izleme ve tasarruf hedefleri:

Proje kapsamında UlaşımPark’ın ulaşım faaliyetleri ve tesislerindeki enerji tüketimi dijital sistemlerle anlık olarak izleniyor. Toplanan veriler üzerinden yapılan analizlerle tasarruf potansiyeli belirleniyor ve iyileştirme adımları veri odaklı şekilde planlanıyor. Bu yaklaşımın amacı, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gereksiz tüketimin azaltılması olarak özetleniyor.

emisyon raporlaması ve kalite yönetimi:

UlaşımPark enerji yönetimi çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde yürütüyor. Kurum, kurumsal sera gazı emisyonlarını da ISO 14064-1 standardına göre hesaplayarak raporladı; bu kapsamda 2024 ve 2025 yıllarına ait emisyon verileri belgelenmiş durumda. Bu sayede enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yıllara göre değişimi ölçülebilir veriler üzerinden takip edilebiliyor.

Ayrıca UlaşımPark’ın hizmet kalitesi, çevre ve enerji yönetimi alanlarında toplam 25 kalite ve yönetim sistemi belgesi bulunuyor. Kurum, yolcu başvurularının sonuçlandırılma süresinden tesislerin elektrik tüketimine kadar farklı performans göstergelerini izleyerek iyileştirme çalışmalarını bu veriler üzerinden yönlendiriyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ULAŞIMPARK'IN ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİNE YÖNELİK PROJESİ, 2026 ULUSLARARASI GREEN APPLE ÇEVRE ÖDÜLLERİ'NDE "ULUSAL ALTIN" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.